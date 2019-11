Existen 1.112 empresas y más de 38 mil empleados

La encuesta de Indicadores Laborales realizada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación también elaboró un informe sobre la cantidad de empresas privadas que existen en cada aglomerado y el total de los empleados que trabajan en ellas. En Jujuy son 1.112 empresas que concentran un total de 38.450 personas.

Las empresas que funcionan en la provincia representan sólo el 1,8 % del total que existen en todo el territorio argentino, mientras que la cantidad de empleados que trabajan en ellas son el 1,2 % del total nacional.

Cabe destacar que son 63.263 las empresas que funcionan en el país y 3.222.013 los empleados en su totalidad. Este relevamiento exceptúa al sector de actividades primarias (agropecuarias y minas y canteras) y al público.

El aglomerado que concentra la mayor cantidad de estas instituciones y trabajadores es el Gran Buenos Aires que posee el 58,3 % del total de las empresas que hay en Argentina y el 66,2 % de los empleados. Mientras que el interior, sumado todos los aglomerados restantes que fueron encuestados, representan en su totalidad el 41,7 % de las empresas y el 33,8 % de los trabajadores de todo el país.

De las más de 63 mil empresas existentes en todo el territorio nacional, del rubro industria manufacturera son 13.401; de electricidad, gas y agua son 182; en construcción hay 5.166; de comercio, restaurantes y hoteles son 17.814; en transporte, almacenaje y comunicaciones hay 4.690; en servicios financieros y a las empresas son 9.621; y del área de servicios comunales, sociales y personales son 12.389.

Otros datos

En septiembre, el 90,9 % de las empresas indicó que espera mantener su dotación de personal en los próximos tres meses; el 4,3% cree que su dotación aumentará y el 4,8% espera que disminuya.

Durante ese mes las incorporaciones de personal, reflejadas en la tasa de entrada, fueron del 1,6 % y se ubicaron por debajo del promedio de 2017-2018, que fue de 2,1 %.

La tasa de salida de este mes fue 1,9 %.

La tasa de despidos fue del 0,8 % en septiembre. Además, el porcentaje de empresas que aplicaron suspensiones fue de 8,4 %, 3 puntos porcentuales por encima que el mismo mes del año anterior.

Por su parte, 13,6 de cada 1.000 trabajadores del total de las empresas fueron suspendidos en septiembre de este año, contra una proporción de 5,6 cada 1.000 en septiembre de 2018.

Puestos vacantes

Durante septiembre del 2019, el 7,9% de las empresas relevadas declaró puestos vacantes para reemplazar o aumentar sus dotaciones, frente a un 9,2 % en septiembre de 2018. Este porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los meses de septiembre para el período 2011-2018, que se ubicó en el 10,2%.

El 90,9 % de las empresas encuestadas indicó que espera mantener su dotación de personal estable durante los próximos tres meses, comparado con un valor de 91,1% para el mes pasado.

Del 9,1 % restante, el 4,3 % espera aumentar la dotación y un 4,8 % estima que disminuirá. Así, las expectativas netas de aumento de personal, reflejadas en la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirlas, fueron negativas y se ubicaron en 0,4 puntos porcentuales.

Empleo por modalidad

En septiembre de 2019, la evolución mensual para la modalidad de contratación a tiempo indeterminada, que representó el 94,5 % del total, arrojó una baja del 0,4 % en el total de aglomerados, mientras que la modalidad a tiempo determinada y personal de agencias, que concentran el 5,5 % restante, mostraron en conjunto un aumento del 1,4 %.

La variación interanual fue de -3,6 % para la modalidad de contratación a tiempo indeterminado y positiva en 18 % en la contratación a tiempo determinado.

“Hacer hincapié en las pymes”

Guillermo Sapag, especialista en Economía, analizó la situación de Jujuy y el país en relación a la encuesta de Indicadores Laborales confeccionada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación que arrojó que en la provincia el desempleo aumentó un 4,2%, siendo el Gran Jujuy el conglomerado con la tasa más alta del país.

En ese sentido, Sapag mencionó, en diálogo con BEl TribunoP que “en Jujuy se debe hacer hincapié en las pymes, no hay ninguna duda. Las pymes además de representar el 70 % a nivel nacional van a ser las únicas que van a poder contener este gravísimo problema que es el primer trabajo de nuestra juventud”.

Hay unos “5.500 jóvenes que por año entran a la población económicamente activa y no tienen la posibilidad de trabajar o tienen la frustración de no encontrar su primer empleo. Aún aquellos que tienen estudios terciarios o universitarios, y ese es un serio problema. Los mini emprendimientos pueden ayudar pero no resuelven el gravísimo problema y si no los resolvemos vamos a estar en peores condiciones. Este es un trabajo a 20 años con incorporaciones de pymes que puedan resolver esta situación de desempleo juvenil que es el problema más complicado en el mundo”, añadió.

Asimismo explicó que “delimitar al aglomerado Gran Jujuy tiene una significancia que no es en toda la provincia. Se toman datos de San Salvador y Palpalá, pero si se toma a toda la provincia me parece que las cifras pueden ser mayores”.

“Es un tema muy serio que contradice lo que el Gobierno provincial dice que el empleo ha crecido pero ocurre todo lo contrario. Además es una deducción lógica pensar, con los

indicadores que tenemos en todo el país por qué tendría que suceder algo distinto en Jujuy”, dijo.

También remarcó que “estos datos concretos vienen a ratificar que la crisis es producto de un modelo económico”.

Mayor pobreza e indigencia

Guillermo Sapag afirmó que el Gobierno nacional perjudicó la industria y los tres esbozos neoliberales (dictadura, menemismo y macrismo) en la Argentina dieron como resultado un perjuicio a la industria resumido en privatización de empresas estratégicas.

Para luchar contra esto “hay que tener una mirada distinta, hay un programa que impulsa el nuevo Gobierno que tiene que ver con equilibrio fiscal, cambios favorables para mejorar las exportaciones y eso permita tener ingresos para, entre otras cosas, cumplir con la deuda que es monstruosa. Se duplicó la deuda externa”, señaló.

Para salir de este contexto de crisis indicó que “hay que cambiar esa mirada agroexportadora. A nivel local se dejó de hablar de sustitución de importaciones, de desarrollo de proveedores locales, una mirada distinta a la que verdaderamente en términos científicos e históricos podemos demostrar que puede ser la salida de la Argentina y de Jujuy”.