Palpaleño defiende su proyecto en cita juvenil por el cambio climático

El palpaleño Hernán Yurquina participa de la Conferencia de Jóvenes por el Cambio Climático. Representando a Jujuy buscará ser el proyecto elegido para poder viajar a Chile en la COP 25, en nombre de Argentina. Su proyecto hace énfasis en Palpalá, por ser considerada la ciudad con más focos de contaminación del país, tiene como objetivo plantear premisas que ayuden a un desarrollo sostenible a largo plazo.

El encuentro se realiza en Buenos Aires, el 1 y 2 de noviembre en San Vicente. En esta instancia se hace en Buenos Aires (Argentina) para elegir quien va a representar en Chile en la COP 25 (XXV Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, oficialmente 25º Conferencia de las Partes) donde asisten representantes de todo el mundo, según explicó el joven palpaleño, quien viajó a Buenos Aires el miércoles pasado. "Fui seleccionado por uno de los proyectos e informes que he presentado y tengo que asistir para poder defenderlo en Buenos Aires. Y si quedamos en esa instancia, debemos viajar a Chile representando a la Argentina en la COP 25", dijo.

Destacó que el año pasado también participó cuando la sede fue en la provincia de Córdoba.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el joven explicó que su proyecto trata de buscar soluciones al problema del cambio climático, "con un objetivo de desarrollo sostenible a largo plazo 2030 que viene sosteniendo la ONU, para poder mejorar la problemática del medio ambiente que tiene el mundo", manifestó y en ese contexto informó que se focalizó más que nada en Palpalá, "nosotros tratamos de proponer el tema de los basurales de Chanchillo, el programa de Girsu que no avanza o da pasos muy pequeños, el tema de los parques industriales en la ciudad, el tema de la planta laboral que a veces se reduce y que imposibilita a las empresas poder trabajar ambientalmente porque debe hacerlo, pero si no tiene el sustento económico para poder hacerlo no lo hacen. Entonces el proyecto conlleva todo eso, ver la manera en que la ciudad puede convertirse en ciudad verde", declaró.

En relación a la decisión de armar el proyecto basándose en la ciudad siderúrgica dijo que "seguimos siendo la ciudad con más focos de contaminación, es una ciudad que tiene todas las variables, desde parques industriales, centro de basurales, ríos donde se tiran los desechos de la celulosa por la noche, y todo esto es lo que hace que la ciudad tenga mayores índices de contaminación".

Hernán Yurquina viajó el miércoles 30 de octubre hacia Buenos Aires, y el encuentro se desarrolla hasta hoy, en el cual tendrá la oportunidad de defender sus informes y proyecto.

Asimismo afirmó que planteará la situación en la que está viviendo Palpalá, "y cuáles son las soluciones que tratamos de transmitir, tanto en la parte educativa, social, con las empresas públicas y privadas, como con el Gobierno actual, que si bien hemos tratado de poder acercarnos pero como no se ha podido lo vamos a hacer con el Gobierno que está próximo a entrar", finalizó.