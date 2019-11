Le negaron un mate a una docente por no poner plata para la yerba

Una docente de Paraná vivió una situación de desigualdad en la escuela en la que trabaja, cuando compañeros de la sala de maestros le negaron un mate por no haber aportado para comprar la yerba.

La joven de 32 años compartió un descargo a través de su cuenta de Facebook, que generó un gran número de reacciones.

"Soy pobre, sí, siempre lo fui, mi familia lo es, siempre viviendo con lo justo y necesario para sobrevivir porque eso no es vivir. Y así pasan los años. Estudio y trabajo. El trabajo siempre me quitó horas de estudio y el estudio me impidió buscarme un buen trabajo, siempre tuvo que ser uno que me ocupe medio día para poder cursar a la tarde y eso significa que siempre gané poco", comienza el relato de Belén Giménez.

"Me negaron un mate en la sala de profesores, un mate que no preparé (porque sé cómo es la cuestión de la 'colaboración' para cosas de uso común y como no puedo seguir colaborando, siempre me llevo hasta el papel higiénico) pero un colega que lo preparó, me convidó y me lo dejó cuando se retiró del lugar. Me lo negaron, me cerraron el pico del termo y me lo sacaron porque yo no colaboro con la yerba", contó la docente, y agregó que ese mate estaba lavado y la yerba no tenía otro destino que el tacho de basura.

"No solo sé que soy pobre sino que me lo refregaron en la cara, me sentenciaron a no tener derecho a un mate porque no pongo plata. Yo con 32 años me sentí mal, no hace falta cuestionarme cómo se sentirán los niños que no pueden dedicarse a jugar, a ir a la escuela, cómo se sentirán aquellos que no tienen nada porque les quitan todos sus derechos", continuó.

A pesar de esta situación, dijo que se emocionó por "la madurez ejemplar" de los alumnos que notaron su tristeza en el aula, y por el abrazo de una colega que le "salvó la vida" .