Jair Bolsonaro modera su discurso contra Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pareció este sábado dejar atrás sus críticas contra el mandatario electo Alberto Fernández y se mostró dispuesto a trabajar para resguardar la relación bilateral. Incluso, reveló que no descarta enviar a un representante para ceremonia de asunción del nuevo Gobierno.

"No voy a llamarlo (a Alberto Fernandez). No voy a felicitarlo ni voy a su asunción", reiteró el jefe de Estado del país vecino, aunque se comprometió a "no tomar represalias" por sus diferencias políticas con el gobierno que encabezará Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.

Seguido, Bolsonaro subrayó que su voluntad es "mantener el comercio" bilateral. La nueva expresión de voluntad del mandatario brasileño se enmarca en las gestiones que impulsaron los dirigentes empresariales de ambos países para tratar de acercar posiciones entre los equipos de Fernández y los funcionarios del Palácio do Planalto​.

Aunque Bolsonaro dejó en claro que no viajará para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo argentino, sí dejó abierta la posibilidad para enviar a algún representante. "Si alguien quiere ir allá, es sólo hablar conmigo. Si hubiese algún voluntario... está libre de ir. La Argentina necesita de nosotros también. Nosotros de ellos y ellos de nosotros", resaltó.

Al respecto, no se descarta que en los próximos días el gobierno de Brasil designe a un alto funcionario como enviado.

Las declaraciones de Bolsonaro se producen un día después del llamado telefónico que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le hizo a Fernández para felicitarlo por su victoria electoral y para manifestarle su disposición a encarar un trabajo conjunto.

El Gobierno de Brasil recibió los detalles de ese contacto en "tiempo real", según informaron a Clarín.

Informe de Guido Nejamkis, corresponsal de Clarín en Brasil.