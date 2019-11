FMI habla de un nuevo diálogo pero con "viabilidad fiscal"

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que ese organismo está "muy abierto" para iniciar negociaciones con el futuro gobierno de Alberto Fernández, pero advirtió que cualquier plan deberá tener en cuenta la "viabilidad fiscal" de cumplirlo.

Dijo que uno de los principales puntos de agenda del organismo es la Argentina, país al que el Fondo le aprobó un préstamo stand by por US$ 56.300 millones, de los cuales se desembolsaron unos US$ 44.000 millones.

En una entrevista con Bloomberg TV en Berlín, destacó la importancia de la Argentina en la agenda entrante del FMI y admitió su preocupación por el deterioro de la situación social en el país.

"Reconocemos que la pobreza ha aumentado, por lo que cualquier plan que presente el gobierno debe tener en cuenta el impacto que tendrá en las personas más vulnerables", sostuvo.

Giorgieva señaló: "Esperamos una atención especial en la protección social y estamos hablando con nuestros colegas en el Banco Mundial de colaborar para apoyar ese tipo de plan".

La titular del FMI dijo que el futuro gobierno argentino deberá llevar a "niveles sostenibles (los planes) para que puedan regresar a los mercados".

Dijo esperar a que en la futura administración de Fernández "estén dispuestos a discutir sobre cómo pueden llegar allí".

Sostuvo que "el gobierno tiene que encontrar la manera de salir de las limitaciones presupuestarias que existen".

"Cualquier plan que pongan en marcha tiene que tener en cuenta el impacto en la población más vulnerable. Esperamos ver más atención en protección social y ya estamos hablando con nuestros colegas del Banco Mundial y del BID para que apoyen esta clase de planes", señaló la directiva.

Consideró que el presidente electo Alberto Fernández tendrá que "encontrar la forma de mantener las restricciones presupuestarias que existen. Para eso necesitan continuar trabajando y ver dónde el gasto público no está dando resultados valiosos para el país".

"Obviamente, cada país debe hacer eso por su cuenta y ver atentamente qué políticas permiten destrabar inversiones y generar crecimiento", señaló Georgieva.

Ofrecen créditos por unos 4 mil millones de dólares

CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, le prometió ayer créditos por unos US$ 4.000 millones al presidente electo Alberto Fernández. Fue durante una reunión entre el titular del organismo, Luis Carranza, y el futuro mandatario argentino. Carranza se comprometió a “profundizar el apoyo financiero y técnico que se viene brindando a la Argentina en áreas clave del desarrollo, como la movilidad urbana, la modernización de las infraestructuras, el fortalecimiento institucional y el fomento de la competitividad urbana y regional”.

El titular del CAF manifestó su “confianza" en la economía argentina y anunció que la institución “fortalecerá la presencia en el país en los próximos 4 años, a través de programas, proyectos y cooperación técnica”. Según informó el equipo de comunicación de Fernández, el organismo aprobará nuevos programas y proyectos para los próximos 4 años por unos 2.500 millones de dólares en infraestructura (corredores logísticos, transporte urbano y tics) y energía.

También se destinará al manejo de recursos hídricos (cloacas, acueductos, riego, mitigación de inundaciones); en temas de educación; apoyo al programa de ciudades con futuro (intervención integral en villas) y para el sector privado vinculado a pymes exportadoras.

El presidente del CAF presentó también varios de los programas que están listos para iniciar su ejecución.