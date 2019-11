Pedido de informes sobre la situación del Ingenio La Esperanza

La diputada nacional Carolina Moisés realizó una presentación ante el juez habilitado en el expediente de la Quiebra de Ingenio La Esperanza, a fin de solicitarle un detallado informe respecto a la situación laboral de todos los trabajadores, sobre la liquidación de las indemnizaciones, la deuda que mantiene con los trabajadores, con la obra social, con contratistas, entre otros.

La legisladora destacó que es imprescindible que el magistrado brinde información respecto al estado actual de la venta, pagos y traspaso del Ingenio, para poder evacuar las dudas que hay en la comunidad jujeña respecto a la realidad de la empresa azucarera, y si el adquirente cumplió con los pagos de la propuesta, cuya segunda cuota tenía como fecha de vencimiento el pasado 30 de octubre.

En declaraciones efectuadas en una rueda de prensa convocada en el hall del Centro Judicial San Pedro, Moisés sostuvo que presentó un pedido de información sobre el expediente, sobre el procedimiento de la misma, sobre los pagos que están comprometidos y sobre la situación de algunos empleados "que hoy no tienen ninguna respuesta por parte del Ministerio de la Producción, del juez, ni de la empresa propietaria de la empresa con respecto a su situación de cesantía".

Dio cuenta que uno de los primeros puntos en cuestión, tiene que ver con la denuncia efectuada por los trabajadores, "luego de la extinción del vínculo de la fallida con los trabajadores, se ordenó liquidar las indemnizaciones de la planta de personal del Ingenio en menos del 50% de lo que les corresponde, en clara contraposición y avasallamiento del derecho de los trabajadores, en contradicción con la Ley de Contratos de Trabajo 20.744 y la Ley de Concursos y Quiebra 24.522, por lo que estoy solicitando un informe sobre los rubros y criterio adoptados para la liquidación de las indemnizaciones por despido y si las mismas fueron abonadas íntegramente a la fecha", dijo Moisés.

Explicó que sus planteos no tienen que ver con la empresa en particular, "sino con el juez y con el Gobierno de la Provincia, para que informen de qué manera resguardan que el contrato de venta se haga efectivo y que todos aquellos cabos sueltos que quedaron como los 19 trabajadores permanentes que fueron despedidos en el año 2017, sin recibir indemnización alguna, muchos de ellos, con más de 30 años de antigüedad y que no van a ser incorporados".

"Hay monotributistas que no fueron dados de baja, pero desde hace cinco meses no se les paga su contrato, hay varios proveedores que están sin cobrar. El tema que nos preocupa mucho es el financiamiento de la obra social, porque no solamente acarrea toda la deuda de la Administración Colegiada sino, en este tiempo, desde que está la nueva empresa, tampoco se hizo efectivo el pago de la obra social. Antes de opinar decidí pedirle la información oficial al juez sobre todos estos puntos que han generado incertidumbre y como diputada, recibí muchos reclamos para poder hacer los planteos correspondientes", expresó.

En referencia a las tierras de la empresa Ingenio La Esperanza que no fueron vendidas, sostuvo que hace unos meses atrás el Gobierno provincial presentó un pedido de expropiación ante la Legislatura de Jujuy por 35.000 hectáreas. "No queda claro a quien se está expropiando ni en función de qué. Tampoco tiene un objeto la expropiación porque no dice para qué se van a utilizar todas esas tierras. Ese proyecto entró a la Legislatura una mañana y se aprobó al día siguiente, no hubo tiempo de evaluar, ni de dictaminar, lo trataron de un día para el otro", finalizó la legisladora nacional.