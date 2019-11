Se formaron largas filas en Anses por el bono de $ 5 mil

Desde el organismo en Jujuy aclararon que no es necesario apersonarse en las oficinas y que aún no hay fecha de pago.

La imagen se repitió en todas las sedes de Anses del país. A raíz de algunas circulaciones en las redes sociales, mensajes de WhatsApp y publicaciones en medios poco serios, en la víspera mucha gente se acercó a las diferentes sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la esperanza de ser alguno de los beneficiarios del bono denominado "Bonificación Especial 2019", que fue anunciado en su momento por el presidente Mauricio Macri, pero por una medida cautelar dictada por la jueza María Romilda Servini, se suspendió ese beneficio, sin fecha probable de pago, exponiendo que sería recién "luego de las elecciones presidenciales" celebradas en octubre pasado.

Los beneficiarios podrán consultar si cobrarán o no, y en qué fecha, ingresando a la página de Anses, en lugar y fecha de cobro.

Lo cierto es que la información es falsa y que todavía no hay ninguna fecha posible para el pago de este beneficio único, algo que lógicamente causó mucho malestar en la gente que se acercó con la ilusión de cobrar ayer.

Carlos Carrillo, titular de Anses Jujuy, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, remarcó sobre esta situación de apersonarse a la sede en busca del cobro, que "lo importante es aclarar que la gente no tiene que ir hasta Anses por este bono. Anses no registra, ni matricula en relación a este bono, por lo que su presencia en las sedes no tiene sentido. Esta información surgió en algunos sitios de dudosa procedencia y se masificaron, pero no hay nada de cierto".

El funcionario agregó que "queremos remarcar que no deben ir a las sedes de Anses, para evitar pérdida de tiempo y dinero, ya que Anses no interviene en el proceso de este bono".

Destacó que este beneficio es para personas que ya han sido relevadas a través de un informe de Nación, por lo que ya no existe la instancia de anotarse.

Solamente los que son beneficiarios, podrán consultar si cobrarán o no, y en qué fecha, ingresando a la página de Anses, en el link de lugar y fecha de cobro.

"Son en total 114 mil personas de todo el país que van a cobrar este bono. Eso ya se estableció en un relevamiento que se hizo oportunamente. Pero el pago fue suspendido por la Justicia y hasta el día de hoy, no hay fecha de pago concreta. Le pedimos a la gente que ingrese al sitio de Anses, donde podrán evacuar las dudas en relación a este bono y si son o no beneficiarios", sostuvo Carrillo.

Los requisitos

Las únicas personas que cobrarán son aquellas que no tengan trabajo (en blanco), estén atravesando una situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan por parte del Estado.

El bono de $ 5.000 no podrá ser abonado a jubilados, pensionados ni personas que reciban pensiones no contributivas, seguro de desempleo, trabajen en relación de dependencia, sean empleadores, personal de servicio doméstico registrado, monotributistas, reciban becas por Programas de Empleo u otro Plan Social.

Para poder cobrar, deberán: ser mayor de edad (más de 18), poseer el alta del Cuil definitivo (otorgado por Anses), ser desocupado y no tener trabajo en blanco, no cobrar ninguna prestación en Anses ni de otra dependencia social y deberán demostrar situación de indigencia o pobreza.