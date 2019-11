Agustín Rossi: “Máximo Kirchner va a ser un excelente presidente de bloque"

El diputado nacional, y actual jefe de bancada del Frente para la Victoria - PJ, Agustín Rossi, confirmó que la conducción del bloque del Frente de Todos estará a cargo de Máximo Kirchner.

El kirchnerismo, el PJ, y el massismo son los pilares de la coalición que logró la unidad del peronismo y coronó llevando a Alberto Fernández a la presidencia de la Nación. Mientras se mantienen las negociaciones para definir los roles que ocuparán los principales dirigentes del espacio en el gobierno entrante, Rossi afirmó: “No tengo dudas de que Máximo va a ser un excelente presidente de bloque”. En diálogo con Canal 26, explicó: “En el Frente para la Victoria reúne un alto nivel de consenso y creo que en los subloques que integrarán el Frente de Todos es absolutamente razonable".

Al respecto del armado legislativo en Diputados, manifestó también que “es muy probable” que Sergio Massa sea el presidente de la Cámara Baja, por lo que “el presidente de un interbloque o de un bloque único -como se está hablando ahora- sea el presidente del bloque más importante que somos nosotros”, expresó en relación a la elección del hijo de Cristina Kirchner como jefe de la bancada del kirchnerismo. “Máximo tiene muchísima capacidad”, enfatizó.

A la espera de que Fernández confirme los nombres de su Gabinete, Rossi tendría garantizada la conducción del Ministerio de Defensa. Al respecto, declaró: “Depende del presidente que yo sea ministro”. En ese sentido agregó: “Hace tiempo que vengo hablando con él (Alberto Fernández) sobre la cuestión, donde me pidió que le alcance mis reflexiones y mi mirada sobre la política de Defensa. Fui el último ministro de Defensa de Cristina, soy presidente de bloque de diputados, lo conozco hace 15 años a Alberto, no debería sorprender a nadie”, sostuvo en relación a las trascendencia de su nombre para dicha cartera.

Sobre el área que ocuparía consideró que “lo primero que hay que hacer es equipar las fuerzas armadas”. “Es imposible jerarquizar las fuerzas si no hay inversión en el equipamiento”, agregó.

“El 11 de diciembre se van a dar cuenta que hay otro gobierno, con otra agenda y otras prioridades", dijo en relación a la asunción de Fernández. “Hay que recomponer todas las variables, no me imagino otra cosa que no sean días de muchísima intensidad en la toma de decisiones”, enfatizó.

“No creo que Alberto esté pensando en el período de gracia, está pensando en empezar a gobernar con la toda la energía desde el día cero". Al respecto declaró las prioridades: "En materia económica necesitamos fortalecer el mercado interno y recomponer los ingresos de los argentinos pero que no se vaya en inflación porque sino terminamos en el mismo lugar donde empezamos”. Luego consideró que habrá que tener “políticas claras para los sectores exportadores” y “administrar con prudencia los dólares que tenemos”.