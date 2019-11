Abeceb: Argentina exportará más minerales en 2020

El trabajo prevé que el 2019 cerrará con ventas externas por US$ 3,745 millones, una mejora del 1% frente a 2018, con un claro predominio de las exportaciones de oro que significaron ingresos por US$ 2.165 millones.

Para 2020, la tendencia es al alza ya que la proyección es que las exportaciones puedan alcanzar los US$ 3.808 millones, lo que representa un incremento, de 3,9%, con ventas de oro por US$ 2,281 millones, de plata por US$ 553 millones y de litio por US$ 455 millones, entre los principales minerales.

En los primeros nueve meses del año, los mejores precios promedios de la plata, sumado al impulso por las ventas de Cerro Moro, determinaron que las exportaciones en dólares muestren aumentos del 53,3%, por mayores envíos tanto de plata en bruto (25%) como minerales de plata (44%).

Las menores exportaciones de oro (-0,23%) en el acumulado hasta septiembre se debieron a una menor producción interna (-12,71%) que estuvo atenuada por la fuerte suba de los precios internacionales.

El proceso de cierre de Alumbrera afectó las ventas de concentrado de cobre a lo largo del 2018 y 2019, explicando la baja a cero de las exportaciones para los primeros meses del año, frente a los US$ 159 millones del anterior.

Por su parte, en el acumulado del año se mantuvo la mala performance del litio con menores cantidad producidas y especialmente menores precios, lo que generó que en los primeros nueve meses las exportaciones de 2019 hayan caído un 35,71% interanual en valores.

El informe aclaró que en cuanto al litio, la merma en los precios internacionales traccionó hacia abajo el desempeño del sector en el 2019, como consecuencia de una mayor oferta a nivel mundial y una menor demanda por parte de China.

Pero a partir de 2020, la entrada de nuevos proyectos y la ampliación de los existentes determinaría que el litio sea el principal motor de las exportaciones mineras.

A partir de las proyecciones para el presente año, se anticipa que el PBI minero medido en términos constantes tendrá una caída del 10% del valor agregado minero, y en términos corrientes, el valor agregado de la minería representará cerca de un 0,8% del total de la economía.

En cuanto a la presión tributaria se espera que para 2019 el aporte minero alcance los $39.710 millones, un 82,3% más que el año anterior, de los cuales, $8.326 millones irían hacia las provincias y $31.384 millones a la Nación.

Este aumento del 82,3% de la recaudación está explicado por la devaluación del peso y la reincorporación de las retenciones a las exportaciones, y se estima que en el 2019 los derechos de exportación representarán el 33% del total recaudado desde el sector minero.

A nivel nacional, los derechos a la exportación son el tributo con mayor peso en la recaudación aportada por la minería, mientras que a nivel provincial, se destacan las regalías.

El estudio de Abeceb reseñó que sumando a las industrias de base minera, las empresas exploradoras y los proyectos en construcción, la minería generó más de 84.000 puestos de trabajo durante el IV trimestre de 2018, de acuerdo a las últimas cifras disponibles.

Fuente: miningpress.com