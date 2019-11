"La intención era postularme", dijo Cerdán

El 29 de diciembre del corriente año se cumplirán los dos años del mandato de Marcelo Lizárraga como presidente de Altos Hornos Zapla y se debe realizar la asamblea para renovación de autoridades.

Sin embargo, surgieron imponderables recientemente con Ángel Cerdán, exjugador, DT, hincha y socio del "merengue" que pretendía seguir ayudando en el club. Lo hizo público en reiteradas veces, y hasta se animaba a ser parte de una de las posibles listas que se venían conformando para hacerle frente a la reelección del actual titular del club siderúrgico. Sin embargo, no podrá presentarse.

Cerdán ante El Tribuno de Jujuy aclaró de entrada que "la intención era postularme, pero hice todo lo que debían, si bien es cierto yo tenía una deuda, me sacaron el número de afiliado y toda la antigüedad. Es que anteriormente a la otra gestiones en el club tenían deudas conmigo y yo trataba de ceder para que me achiquen la deuda descontándome con el pago de las cuotas societarias, pero lamentablemente eso parece que ahora no ocurrió", empezó su relato.

Invadido de nostalgia por tantos años en Zapla detalló que "hace un mes fui a secretaría a ver la deuda y la secretaria me dijo que oscilaba entre $3.000 más o menos y cuando volví a pagar 20 días después otra empleada me dijo que no figuraba ni en los libros, ni en los cuadernos del club. Me llamó mucho la atención y me da mucha bronca porque cuando fui la primera vez ya me habían dado el monto y todo, pero cuando voy a pagar días después ya no figuraba. Aparte en el estatuto está bien claro que me deberían haber mandado una notificación que en ningún momento me la entregaron, ni me llegó a mi domicilio. Estoy buscando y de encontrar los últimos recibos voy a realizar un reclamo legal en Fiscalía de Estado", señaló.

A la vez recordó que "sé de anteriores casos de socios que conozco que tenían entre 2 o 3 años de deuda pero después se pusieron al día y no hubo problemas para votar y creo que el mismo Marcelo (Lizárraga) cuando se postuló previamente tenía una deuda de varios años y se puso al día para participar. Así que no veo porque si él hizo bien las cosas por qué no me dejan participar a mí. Cuando para llegar a ser presidente hizo lo mismo con una deuda extensa, se puso al día y fue proclamado, la diferencia que hace dos años no había otra lista para las elecciones, pero hoy todo es diferente", agregando que "desconozco su presente porque cuando me fui terminamos de la mejor forma, pero por ahí alguno que está dentro de la Comisión seguro que sí quedó con algún resentimiento. En lo personal pienso que con Marcelo no quedó nada pendiente como para que me haga esto, pero no puedo opinar lo mismo del resto de la dirigencia", opinó.

En ese sentido Cerdán expresó que "recibí el apoyo de mucha gente y con un grupo de socios queríamos presentarnos en el club, cada uno venía aportando ideas donde todas coincidían en mejorar la situación y plantear otros proyectos más. Lamentablemente hoy no puedo asegurar de ir a Fiscalía de Estado porque estoy acéfalo. Igual en lo personal siempre quiero lo mejor para el club, más allá de que yo esté o no, y ojalá que si sigue Marcelo que sea transparente como tiene que ser y lo expresa, pero siempre le deseo lo mejor a Zapla".

Ángel Cerdán resaltó que "me gustaría una asamblea porque hace tiempo que no hay una para informarle al socio cómo están las cosas y cuál es la situación del club. Lamentablemente perdimos la categoría y no se sabe cuáles son las deudas por más que a través de los medios se sabe que han saneado varios juicios pero eso lo tiene que saber el socio y no Marcelo sólo porque cuando le preguntás a alguno de la Comisión te dicen que no saben nada. Hoy están haciendo canchas de fútbol sintético y no se sabe cómo es el convenio, si le conviene o no al club, por cuánto tiempo es y qué le queda", enfatizó. Al final admitió que "uno extraña Zapla, pero estoy tranquilo porque sé que hice las cosas bien, me fui siendo campeón de la Liga Jujeña y sé que algún día voy a volver a Zapla o a otro club pero siempre ligado al fútbol", culminó.