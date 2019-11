María Ramos y Noemí Anaquín, campeonas

María Ramos y Noemí Anaquín se lucieron en el mundial de powerlifting. Las jujeñas son campeonas en sus respectivas categorías y lo coronaron con el mejor coeficiente.

Ramos en la categoría hasta 52 kg de peso corporal GPA, sin equipo, logró mover muy buenos kilos. “La verdad que muy contenta, logramos cumplir con los objetivos que era ganar la categoría y traernos el mejor coeficiente entre las damas, en sentadilla levanté 135 kilos, en fuerza en banca 72,5 kilos y en despegue 160 kilos”, expresó.

“Este año fui con un peso menor, no me tengo que pasar de los 52 kilos, llegué a Brasil pensado 49,50 kilos, cuando uno baja de peso pierde fuerzas, manejé más kilos pero mejoramos lo que fue el argentino, muy conforme con el rendimiento”, prosiguió contando María Ramos en su visita a El Tribuno de Jujuy.

La pesista contó que “en mi categoría había una chica de Ecuador y después en total en todas las chicas éramos 19, los tres mejores coeficientes se vinieron para Argentina, traje el primer lugar a Jujuy, Mariana Miguenz de Buenos Aires quedó segunda y de Corrientes Daniela Ricalde quedó tercera”, puntualizó.

Para Ramos fue su “segundo mundial a nivel amateur, en el 2017 tuve la posibilidad de ir a Córdoba, gané mi categoría y el mejor coeficiente”, explicó.

Ya en Jujuy, María Ramos retomó los entrenamientos, “regresamos, ya tenemos la rutina para comenzar a entrenar pero más livianos, con cargas bajas, y apuntamos a mejorar la técnica de cada ejercicio y pensando en lo que será el año que viene, con esto cerramos el año así que ahora a mejorar el entrenamiento y los kilos que tuvimos este año”.

Noemí Anaquín

Para Noemí Anaquín fue la primera vez que compite en un mundial, “fue mi primer mundial, competí en la categoría IPO con equipo hasta 56 kilos, por ser mi primer mundial estoy contenta por ganar mi categoría y el mejor coeficiente”.

Anaquín remarcó que “no fueron los kilos esperados, en sentadilla 145 kilos, en banca 77 kilos y en despegue 160 kg, para el Argentino rompí mi récord en sentadilla con 162,5, en pecho hasta 90 y en despegue 165 kilos, no logré levantar pero igual estoy contenta porque gané y cumplimos con la meta”, detalló.

Debutar en la cita ecuménica del powerlifting no fue fácil para Noemí Anaquín, ya que “fue diferente a otros torneos, una experiencia muy linda, tenía muchos nervios, estaba ansiosa, otro nivel”, y agregó que “me jugó un poco en contra en los primeros tiros de sentadilla, después me recuperé en banca y despegue, estaba más tranquila”.

Ambas pesistas agradecieron a Ramón Dorado, “nos ayudó a viajar, a Gastón Mealla del Colossus Gym que siempre nos apoya, nuestro entrenador Martín Mendieta y a nuestros familiares”.

El objetivo de Anaquín para el año es poder viajar al mundial de Rusia, “vamos a ver si llegamos bien físicamente y sobre todo en el aspecto económico, estamos muy metidos en el entrenamiento así que después de las fiestas de fin de año vamos a comenzar a entrenar fuerte para poder llegar”, culminó.

Cabe señalar que las pesistas están dentro de la Alianza Argentina Powerlifting GPA e IPO.