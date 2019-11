La referente de ONU Sida en Argentina señaló que se implementan dos estrategias para dar respuesta al VIH: evitar la transmisión de madre a hijo y descentralización de atención y tratamiento.Dijo que se trata que la persona no vaya al hospital central en un primer momento, sino en los puestos de atención primaria. "Tenemos que redoblar los esfuerzos para mejorar los números", dij

"El objetivo es que en el 2030 el VIH no sea un problema de salud pública"

-¿Cuál es el motivo de su presencia en la provincia?

-La verdad que muy contenta y muy agradecida por la invitación a participar de esta entrega de certificados a los operadores en testeo rápido para VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. La verdad que nosotros de Naciones Unidas venimos acompañando todo este proceso de promoción del testeo rápido que ha generado y promocionado desde Jujuy en todos los niveles, y como estrategia innovadora para cumplir las metas hacia 2020 y 2030 que proponemos tanto desde Naciones Unidas como del Ministerio de Salud y del sector académico de los "390" que hablamos siempre. Específicamente los "390" es la promoción del testeo para que todas las personas que convivan con VIH puedan conocer su diagnóstico y puedan acceder al tratamiento oportuno y así poder mejorar su calidad de vida.

-¿Cree que la sociedad está avanzando o retrocediendo en la lucha contra el VIH?

-La sociedad está avanzando. La verdad que desde el inicio de la epidemia, avances hubieron, avances a montones, en todos los sentidos, científicos, tecnológicos, en lo que significa el compromiso de los distintos actores, en la respuesta, el empoderamiento de las personas que viven con VIH, los distintos grupos de poblaciones clave. Los avances son muchos, lo que sí es una realidad es que aún falta mucho. Hemos estado en los últimos años como en una etapa de meseta donde se lograron objetivos muy importantes, pero hubo como un estancamiento en lo cual las nuevas infecciones son siempre las mismas, no se está retrocediendo, los números están muy estables. En lo que sí tenemos que redoblar los esfuerzos para poder mejorar esos números y llegar al 2030 con el objetivo de terminar con el VIH como un problema de salud pública. O sea, todos sabemos que no se va a terminar la epidemia de VIH Sida, pero la idea es que como un problema de salud pública podamos aspirar a lograr el fin que es lo que estamos buscando. De todas maneras no hablamos de un retroceso sino de un estancamiento que a esta altura con todos los avances que tenemos ya deberíamos estar progresando más que quedándonos en lo mismo.

-¿Tiene registros de más casos?

-Mire, los datos epidemiológicos oficiales son los del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud de Nación y las distintas provincias que siempre se hacen públicos y se oficializan el 1 de diciembre a través del Boletín Epidemiológico, en este caso de 2019. De hecho estaba prevista la presentación para la semana entrante. Los nuevos datos se van a publicar en esos momentos así que se conocerán en esa oportunidad. Así que a partir del 28 o 29 de noviembre estarán los datos nuevos para poder distribuirlos.

-¿Tiene datos de cómo está la provincia en ese sentido?

-Los datos que se publican a nivel nacional del boletín que mencionaba recién, los datos son nacionales pero son recopilados al nivel de las provincias. O sea que se publican datos nacionales y también por jurisdicción, en muchos casos por municipios y en otros por provincias. Así que los datos estarán la semana entrante, pero lo que sí queremos destacar es que Jujuy está trabajando muy fuertemente y con un gran interés desde las autoridades del Gobierno para mejorar no las estadísticas sino para mejorar a las personas que viven con VIH, su calidad de vida. Estamos implementando junto a Naciones Unidas y el Programa provincial de Sida en Jujuy, dos estrategias que son muy determinantes en lo que es la respuesta al VIH que es evitar la transmisión de madre a hijo y la otra estrategia que es de descentralización de los servicios de atención y tratamiento hacia el primer nivel de atención, que eso es hacia donde va la respuesta y hacia la persona que lo necesita, y no esperar que la persona vaya al hospital central que sabemos que siempre es una complicación más que otra cosa. Y la verdad que Jujuy es una provincia pionera en esto, y que siempre ha demostrado mucho interés en el trabajo a nivel provincial y descentralizado. Y de hecho estamos acá junto con el Ministerio de Salud de la Nación acompañándolos porque también comenzamos una misión operativa en el proyecto de descentralización.

-¿Cuál cree que es la mejor política de gobierno para prevenir el Sida?

-Hoy en día hablamos de prevención y la estrategia es prevención combinada. No es solamente una estrategia o una iniciativa aislada de prevención. No es ni preservativo por un lado, ni educación sexual por otro, ni profilaxis pre exposición o profilaxis pos exposición, todo por separado, sino que la estrategia es la prevención combinada. Son distintas iniciativas, todas juntas en un paquete: educación sexual, preservativo, información, comunicación, profilaxis pre exposición y pos exposición, cambios conductuales, cambios estructurales, capacitación del equipo de salud, todo en un mismo paquete para llegar al objetivo común que es de que toda aquella persona que viva con VIH conozca su diagnóstico. O sea, el hecho del testeo rápido por lo que estuvimos reunidos entregando certificados es también una estrategia de prevención, y como iniciativa de prevención combinada, poder evitar la producción de nuevos casos. Esto, porque lo que uno diagnostica es una infección, no es una enfermedad. El nuevo caso es una nueva infección por VIH. Cuando a uno lo diagnostican es una infección, un virus; después en el caso de que el virus ya produzca algún síntoma o haya habido un deterioro de las defensas, es lo que se pasa a la etapa de la enfermedad que es el Sida en realidad. Pero cuando uno detecta una infección, es una infección por VIH o un caso por VIH en términos epidemiológicos.

-¿Cuál es la franja etárea que presenta más casos?

-La franja etárea son los más jóvenes. Los nuevos casos se concentran en personas jóvenes. El grupo es entre 19 a 24 años y concentrados en poblaciones claves. Poblaciones claves son aquellas que tienen más vulnerabilidad de tener la infección por VIH, como las personas gay.