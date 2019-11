Dos jóvenes acusados de abusar de una menor

Dos jóvenes son intensamente buscados luego de que en la noche del domingo fueran denunciados de abusar de una niña, a la salida de un baile.

El aberrante hecho fue denunciado por el padre de la víctima quien afirmó en la seccional 39º que su hija había aparecido en estado de shock a unas 15 cuadras del lugar del hecho.

Ayer se supo que el expediente pasó a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Sexual Nº 2 de San Pedro de Jujuy y que fue iniciado por el ayudante del fiscal Juan José Calderari.

Pese al hermetismo que gira en torno a este aberrante hecho, todo se habría producido cuando la joven de 15 años en la puerta del Club Arrieta se despidió de su hermana y amigas indicando que se dirigiría a la casa de sus padres.

De acuerdo a las versiones recogidas por El Tribuno de Jujuy en sede policial, la víctima habría sido abordada al menos por dos personas que la internaron en los pasillos ubicados en inmediaciones del lugar donde se realizó el baile.

El hecho se habría producido aproximadamente a las 22 y la adolescente abusada habría sido encontrada por la hermana una hora después lejos de la casa y del club.

El aviso lo habría brindado una vecina y al dirigirse a ese lugar la adolescente encontró a su hermana totalmente shoqueada, razón por la cual informó de la situación a sus padres.

Trasladada a la guardia del hospital fue atendida y en el lugar se determinó en primer lugar que su estado se debía a lo ocurrido y como consecuencia de haber sido probablemente intoxicada con estupefaciente o bebida alcohólica.

El padre realizó la denuncia en la seccional 39º donde por disposición del fiscal actuante se determinó que después de recibir el alta médica sea trasladada a su hogar.

Las pericias y la entrevista con el equipo interdisciplinario de la Fiscalía se llevaría a cabo en el transcurso de los próximos días cuando esté en condiciones de declarar.

Profesor acusado de abusar de una niña

En la tarde del pasado martes una alumna de séptimo grado de una escuela primaria de la ciudad de Libertador General San Martín habría acusado a un profesor de educación física de haberle tocado sus partes intimas.

La niña se habría presentado llorando en la dirección del establecimiento donde le informó de lo ocurrido a la directora de lo que le había sucedido en una dependencia cuando quedó a sola con el profesor.

La docente de inmediato y con la compañía de personal de la escuela se dirigieron a la seccional de la zona, que está en pleno centro de la ciudad del Ramal donde radicaron la correspondiente denuncia.

El Tribuno de Jujuy pese a entrevistar a la directora no pudo obtener detalles del hecho en virtud de que el mismo se encuentra judicializado.

Trascendió extraoficialmente que la madre de la niña estaría esperando que llegue el padre a los efectos de realizar la denuncia correspondiente.

Por disposición de la superioridad el docente habría quedado apartado de sus funciones, pero no habría sido citado a declarar aunque lo habría hecho de manera voluntaria, razón por la cual no fue detenido.

Se supo que el fiscal interviniente en el caso habría ordenado que se le realicen las pericias correspondientes.