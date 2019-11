Ya se pueden adquirir viviendas de "Torres del Alto"

Personas solas o grupos familiares, que no tengan propiedad, podrán inscribirse a través de la página online del Ivuj.

Ya se encuentra habilitada la página online para la inscripción de personas solas o grupos familiares que busquen adquirir una propiedad en el complejo "Torres del Alto", departamentos ubicados sobre avenida Snopek y calle Mina 9 de Octubre del barrio Alto Comedero. Son en total 248 viviendas que podrán ser habitadas únicamente para personas que superen la media de ingresos, es decir cuatro salarios mínimos y además vivan en capital, Palpalá o Yala (Gran Jujuy).

El acceso a las unidades será a través de un crédito hipotecario o financiamiento del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy a 20 años, para lo cual se deberá contar con un anticipo base de $500.000, a su vez, las cuotas serán similares a un costo de un alquiler de este tipo de viviendas, entre $16.000 y $17.000, según la entrega realizada. El crédito tendrá una tasa del 1% anual y se actualizará vía salarial.

El valor de cada departamento ronda aproximadamente $3.800.000 y en el caso de las unidades adaptadas (para personas con discapacidad motriz) $4.000.000, debido a que cuentan con mayor superficie. Para realizar consultas e inscripción también se habilitaron espacios de atención en las oficinas del Ivuj, por lo que desde el organismo aclararon que no se requiere de ningún tipo de intermediario para acceder a la vivienda.

Presentaron nuevo complejo

En una conferencia de prensa, autoridades del Ivuj presentaron ayer una nueva operatoria de desarrollo urbanístico para que las personas puedan acceder a su primera vivienda a través de crédito hipotecario o financiamiento del organismo provincial.

Dieron a conocer que el complejo cuenta con un fácil acceso al lugar a través de la avenida Forestal desde autopista y desde ruta 9. En cuanto a los espacios de las unidades, estas cuentan con dos dormitorios, sanitarios con artefactos y grifería de buena calidad, instalación de gas natural con cocina y calefón, conexión para videocable, internet y teléfono y asador, listos para entregar.

El titular del lvuj, Gustavo Muro, señaló que "la venta de los 248 departamentos es para un grupo socioeconómico no contemplado en la vivienda social por tener mayores ingresos". Más adelante explicó que la operatoria marca que se hará una evaluación, luego análisis financieros y se comunicará mediante correo electrónico si está aprobada la operatoria y en caso de que se denegada, se explican los motivos. "Son viviendas que están en condiciones de ser hipotecadas, lo que significa que está garantizada la titularidad de la casa", sostuvo Muro.

A su turno, el secretario de Planificación del Ministerio Infraestructura, Ramiro Tejeda, destacó que esta acción responde a la descentralización y la posibilidad de dotar con infraestructura de primer nivel a zonas que venían siendo relegadas en cuanto a calidad de servicios, "el cambio que está teniendo Alto Comedero es importante y este conjunto de viviendas es un eslabón en esta transformación", puntualizó.

Cómo inscribirse

Para realizar el proceso de inscripción para acceder a los departamentos de primera calidad, ubicados en el complejo “Torres del Alto” los interesados deberán seguir una serie de pasos a través de la página www. ivuj.gob.ar. Seguidamente seleccionar “Complejo Torres del Alto” y completar la declaración jurada web.

Posteriormente los equipos técnicos del Instituto de Vivienda y urbanismo de Jujuy realizarán una preevaluación con los datos de la declaración jurada.

De esta manera, los inscriptos recibirán un correo electrónico desde la cuenta oficial torresde lalto@ivuj.gob.ar con el resultado de la preevaluación.

En el caso que si resulte aprobado, se le asignará un turno (con día, horario y lugar establecido) para presentar la documentación respaldatoria de los principales requisitos. En el caso de que la persona resulte no preaprobado se informará el motivo por el cual no cumple con los requisitos. Cabe mencionar que el día del turno, los postulantes deberán asistir con la documentación completa ya que no se recibirá documentación de forma parcial.