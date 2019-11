El Gobierno revocará mañana el nuevo protocolo de aborto no punible publicado ayer

El Gobierno confirmó hoy que mañana se emitirá una resolución que revocará la actualización del protocolo de aborto no punible que la Secretaría de Salud había publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión, indicaron a NA fuentes oficiales, la tomó el presidente Mauricio Macri, y fue informada tras la reunión de Gabinete que encabezó este jueves por la mañana en Casa Rosada.

Además, pese a los rumores de pedido de renuncia de parte de integrantes del Gabinete, se confirmó la continuidad en su cargo hasta el 10 de diciembre del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

Por decreto, el presidente Mauricio Macri revocará la Resolución de la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) publicada con la firma de Rubinstein, luego de la polémica que generó la iniciativa dentro del oficialismo, ya que un sector acusó al secretario de haberse "cortado solo" con la medida.

Uno de los cambios principales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

La marcha atrás con el nuevo protocolo en un principio iba a oficializarse este jueves pero al final la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en un diálogo informal con la prensa y, minutos más tarde su par de Educación, Alejandro Finocchiaro, confirmaron que se hará este viernes.

"Voy a ser muy claro. La resolución se va a revocar. Seguramente, la decisión saldrá publicada mañana en el Boletín Oficial", aseguró Finocchiaro en conferencia de prensa.

El ministro señaló que la decisión de revocar la resolución no es "un juicio de valor" sobre el protocolo "ni sobre la persona de Adolfo Rubinstein".

"Esto tiene que ver simplemente con una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un gobierno. Los ministros sabemos que tenemos un amplio margen de autonomía con Macri pero hay temas que tenemos que consultar con el Presidente. De igual forma, los secretarios gozan de autonomía pero saben que hay cuestiones que deben ser consultadas con su ministro", explicó.

En ese sentido, agregó que "aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultada" por Rubinstein, aunque el titular de la cartera educativa aseguró que "no se le pidió la renuncia al secretario".

La actualización del protocolo sobre aborto no punible que ayer se publicó en el Boletín Oficial autorizaba a las adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo físico y psicológico para su salud. Además, indicaba que quienes tuvieran entre 13 y 16 años, podrían hacerlo sin que se les exigiera la autorización de los padres (si se trataba de un embarazo de menos de 12 semanas) con un aborto medicamentoso y ambulatorio.

El protocolo también avanzaba sobre la responsabilidad de los médicos, al establecer que no podían demorar más de 10 días para realizar la interrupción del embarazo y les recordaba su responsabilidad legal, al señalar que "dar información inadecuada y obstaculizar la práctica constituyen actos de discriminación y violación al derecho a la igualdad ante la ley".

Agregaba que "en caso de tratarse de personal del subsistema público de salud, estas acciones pueden configurarse también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".