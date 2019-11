Las "celestes" a La Rioja

Un viaje a la ilusión. Mañana comenzará la competencia del Torneo Nacional de Fútbol Femenino de Selecciones de Ligas oficiado por el Consejo Federal de AFA donde las chicas de la Liga Jujeña de Fútbol nos representarán. Por eso hoy a las 6 de la mañana la delegación de 23 jugadoras partirán rumbo a La Rioja, sede del certamen que culminará el miércoles, con una parada prevista en Concepción de Tucumán donde almorzarán y continuarán viaje para llegar a destino.

Sabiendo que esta tarde a las 19 se realizará una reunión en la capital riojana donde será la presentación de todas las delegaciones y a la vez se determinará el lugar de hospedaje y comida que ocupará cada plantel.

Luego del último entrenamiento en "La Tablada", el técnico, José Checa, develó la lista de las 23 jugadoras que integrarán la delegación: Nayla Alberto, Melina Ávila, Ariadna Armeya, Karen Balderrama, Verónica Cajal, Elizabeth Carrizo, Paula Córdoba, Marcela Flores, Pamela Flores, Carmen Galán, Jimena Guzmán, Sol Herrera, Andrea Loza, Eugenia Martínez Alvarado, Mónica Mendoza, Vanesa Paz, Laura Pereira, Yésica Rivero, Victoria Marín, María José Ruíz, Yésica Ruiz, Bárbara Serapio y Viviana Tolaba.

Además del DT, el cuerpo técnico se compone con Nicolás Armella, preparador físico; Darío Jaramillo, entrenador de arqueras, y Federico Yonar, asistente técnico.

La competencia de 9 combinados que arrancará mañana se divide en zona A integrada por San Nicolás, Río Cuarto y Chaco. Mientras que la zona B tendrá a Tandil, San Luis y Santa Fe. En tanto que la zona C se compone con Jujuy, Trelew (Chubut) y La Rioja. A continuación se detallará el fixture oficial del Torneo Nacional de Fútbol Femenino de Selecciones de Ligas.

Mañana en el estadio "Mercado Vargas" a las 10 jugarán Jujuy vs. La Rioja (Zona C) y a las 11.30 San Nicolás vs. Río Cuarto (Zona A). Y en la cancha de Andino Sport Club desde las 11.30 lo harán San Luis vs. Santa Fe (Zona B).

La segunda fecha ser disputará el domingo en la cancha oficial a las 9 donde se medirán Chaco vs. San Nicolás (Zona A); a las 10.30 Tandil vs. San Luis (Zona B) y a los 17 Chubut vs. Jujuy (Zona C).

En tanto que el lunes (libre Jujuy) en la cancha oficial a las 9 se cruzarán Río Cuarto vs. Chaco (Zona A); a las 10.30 Santa Fe vs. Tandil (Zona B) y a las 17 La Rioja vs. Chubut ( Zona C). Asimismo se confirmó que el martes en el estadio "Mercado Vargas" a las 9 se jugará la 1º semifinal (el primer mejor clasificado vs. el mejor segundo de zona clasificado) y a las 10.30 (el segundo mejor primero vs. el tercer mejor primero). Del mismo modo, el miércoles en el estadio "Mercado Vargas" a las 9 se disputará el 3º puesto y a las 10.30 será la gran final.