"La prohibición de la pirotecnia no es el camino"

Ante el avance del proyecto de Ley sobre "Pirotecnia Cero" en la Legislatura provincial, la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales expresó su posición respecto a la iniciativa y advirtió sobre el impacto negativo que tiene en las fuentes laborales.

Ezequiel Asquinasi, integrante de la Cámara, dijo a El Tribuno de Jujuy que "todo este tipo de normas que prohiben está golpeando fuertemente al sector, de hecho han cerrado fábricas muy importantes del país", y agregó: "hay 60 mil trabajadores que dependen de estas empresas, hay 60 mil familias que corren riesgo si las empresas empezaran a cerrar".

El representante del sector dijo que "todas estas normas son inconstitucionales y la justicia nos da la razón", y explicó: "una ley provincial o una ordenanza municipal no puede prohibir algo que es de venta libre a nivel nacional. Hay una Ley nacional, que es la número 20.429 y que regula la actividad y todos los detalles de la actividad están establecidos en esa norma y sus decretos, con lo cual una norma provincial o municipal no puede ir en contra de una Ley nacional".

Respecto a la posición de la Cámara sobre el proyecto, Asquinasi dijo: "primero que nada queremos expresar que estamos en contra de la "Pirotecnia Cero" y, agregó: "en segundo lugar hay un error conceptual, desde el desconocimiento. Se habla de "pirotecnia sonora" y en realidad la pirotecnia es una sola y toda genera un tipo de ruido".

En este sentido aclaró: "en todo caso, una eventual discusión debería tener que ver con pirotecnia de "alto impacto sonoro" y la de "bajo impacto sonoro", eso es una precisión técnica muy importante porque cualquier producto lumínico hace algún tipo de ruido".

Asquinasi dijo que "en las iniciativas, cuando se habla de limitar la "pirotecnia sonora" se estaría limitando un estallido, y eso es imposible".

Consultado sobre el pedido de las Asociaciones que nuclean a familias de chicos con TEA (Trastorno del Espectro Autista), Asquinasi afirmó: "llevamos adelante diferentes acciones. La cámara como tal, alienta a que la gente utilice productos de bajo impacto sonoro, que priorice los productos lumínicos", y agregó: "además realizamos muchas acciones en conjunto con asociaciones que trabajan con los niños".

Como ejemplo de estas acciones, el representante de la Cámara recordó: "el año pasado llevamos adelante una campaña que se originó justamente en el NOA, junto a 12 asociaciones de familiares de personas con TEA, con la consigna "Más luces, Menos ruido", que consiste en cartelería para alentar a que la gente elija productos de bajo impacto sonoro".

Resaltó que desde el sector "entendemos que la prohibición no es el camino, no solo porque genera destrucción de puestos de trabajo, sino que también cuando se prohíbe algo, la gente que compra igual y acá se genera un problema porque concurren a la fabricación ilegal y los negocios no habilitados".

Además analizó: "el problema de las prohibiciones es que son incumplibles, si en cuanto a la venta es dificilísimo el control, imagínate el uso es imposible".

Finalmente, como contrapropuesta al proyecto dijo "se pueden buscar alternativas, nombrar zonas calmas, por ejemplo, hacer una limitación al uso de la pirotecnia, por ejemplo a 100 metros alrededor de un hospital, un geriátrico, etc".