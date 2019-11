Fundador de Telegram advierte: "deberías borrar WhatsApp de tu celular"

WhatsApp no es la aplicación de mensajería más segura del mundo y su solo uso supone un riesgo de filtración de los datos de las personas. De hecho, de manera frecuente aparecen reportes de fallas de seguridad dentro del sistema de mensajería propiedad de Facebook.

En ese marco, en una especie de búsqueda de generar conciencia entre sus usuarios, el creador de la principal competencia, Telegram, Pavel Durov afirmó que "WhatsApp nunca será seguro".

El desarrollador ruso criticó con dureza a la app que forma parte del grupo que lidera Mark Zuckerberg por los constantes fallos en seguridad y en por el "peligro que supone para sus usuarios".

Las recientes críticas de Pavel Durov no son casuales, sino que tienen una razón muy clara. Tal y como informó The Independent, expertos en ciberseguridad encontraron recientemente un grave fallo de seguridad en WhatsApp que permitía que los hackers tuviesen acceso a los mensajes de aquellos que habían recibido un archivo MP4.

Durov en un duro comunicado publicado este miércoles señaló que, WhatsApp sigue contando con puertas traseras que dan vía libre a los ciberatacantes para cometer sus actos. Esta nota, con la que el fundador de Telegram viene a decir un “yo avisé” confirma que, "esta app es usada como Caballo de Troya para acceder a mensajes, fotos, vídeos y resto de información personal de los usuarios".

Según Durov, tras el reciente descubrimiento del fallo de seguridad, Facebook confundió a los usuarios alegando que no habían encontrado registros de que piratas informáticos hicieran de las suyas. Al respecto, el creador de Telegram aseguró que no puede tener dichas evidencias porque para ello debería analizar los vídeos compartidos por los usuarios, información que la app no almacena.

Si no hay nada que analizar, no hay pruebas de que la puerta trasera haya sido usada por los hackers para su beneficio. Durov no necesita evidencias para saber que tal fallo ha sido utilizado para acceder a datos privados, igual que sucedió con la anterior vulnerabilidad de WhatsApp, origen de la filtración de información sobre periodistas y defensores de derechos humanos que ya está en manos de agencias estadounidenses.

Sin importar las intenciones de WhatsApp, Durov tiene un mensaje los usuarios de la plataforma de mensajería de Facebook, no quieres que los mensajes, fotos y vídeos sean compartidos por la red: por ese advierte que "debes eliminar WhatsApp de tu teléfono".

Como era de esperar, Pavel Durov aprovechó el momento de debilidad de su rival para hacer promoción de Telegram. Según su creador, el servicio no ha sufrido problemas de esta gravedad durante los seis años que han pasado desde su lanzamiento.