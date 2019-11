La inseguridad es la problemática que más preocupa a los vecinos de Luján, por esa razón, su centro vecinal junto al del barrio San José lanzó un bingo que se sorteará en diciembre con el fin de recaudar fondos para la instalación de cámaras de seguridad y alarmas comunitarias.

Para adquirir el bingo se pueden dirigir a la sede del centro vecinal ubicado en Pueyrredón y Caseros o comunicarse al 388-155083516.

Se sortea el 21 de diciembre, hay 450 mil pesos en premios y el precio del cartón es de 300 pesos.

"Hacemos el bingo para que el barrio siga creciendo y hablamos con la policía para que las cámaras funcionen con el 911. Con esto queremos hacerles entender a los vecinos que el tema de la inseguridad debe preocuparnos a todos, no solamente hay que quedarse en la demanda porque a veces la Policía no llega a tiempo", mencionó Matías Arrueta, presidente del centro vecinal del barrio Luján.

"Que haya instaladas cámaras y alarmas en todos lados va a ser algo muy necesario para todos por eso queremos que los vecinos se comprometan. Muchos nos solicitan que pidamos cámaras pero no saben que no es algo que te regalan, no es fácil de conseguir. Las cámaras las compra el Estado y la mayoría van dirigidas al microcentro o para avenidas principales, no para todos los barrios", añadió.

En ese sentido, el referente vecinal aseguró que "con el bingo venimos trabajando hace 6 meses, haciendo trámites y todo lo necesario para que sea lo más legal posible y que tenga respaldo jurídico. Nos movimos mucho para que los premios sean atractivos. Queremos que los vecinos se comprometan a difundir y venderlo porque es un beneficio para ellos".

Ayer por la noche instalaron una alarma comunitaria sobre la avenida Pueyrredón y la calle Caseros, "son herramientas que se le dan a los vecinos para que se sientan parte de esto y tomen conciencia porque muchas veces la inseguridad pasa por la falta de compromiso de vecinos que hacen oídos sordos, que escuchan que alguien pide ayuda y no sale. Hay poca solidaridad por eso queremos también cambiar un poquito la mentalidad de la gente así nos cuidamos entre todos y no siguen mirando al costado cuando ocurre un hecho vandálico en el barrio", explicó Arrueta.

Asimismo, el presidente del centro vecinal señaló que "queremos que se hagan responsables de todas estas cosas, ese es uno de nuestro objetivos también. Sabemos que el Estado debe ser responsable de la seguridad pero los vecinos tienen que saber y entender que ellos pueden brindar su aporte.

Las cámaras, los carteles y las alarmas son herramientas muy útiles para hacerle frente al problema de la inseguridad.

Alarmas comunitarias

Existen 10 alarmas en total en el barrio Luján, las mismas, además de ser una forma de aviso sobre un hecho delictivo, brindan la posibilidad de anunciar cuando ocurre otro incidente como ser un incendio, una situación de violencia, accidentes domésticos o algún problema de salud de alguna persona.

En la zona "también se observan motochorros y robos al voleo. Hubo un tiempo que trabajamos bien con los bicipolicías pero la situación de los barrios aledaños hizo que tengan que trasladarse para esos lugares y quedemos un poco desprotegidos. Por eso es de suma importancia que instalemos más alarmas y cámaras", dijo.

Por último sostuvo que "las chicas que llegan de estudiar en la facultad a la tarde o a la noche y tienen que caminar algunas cuadras para llegar a su casa sufren de muchos robos pero a medida que tenemos más alarmas comunitarias y con las cámaras tienen más herramientas para avisar si les roban".

Consejo vecinalista



RECREACIÓN/ PARA LOS NIÑOS EN UN EVENTO ORGANIZADO POR EL CENTRO VECINAL DEL BARRIO LUJÁN.

A principios de noviembre, Matías Arrueta participó del 27º Congreso Nacional de Centros Vecinales en la ciudad de Alta Gracia (Córdoba). La delegación jujeña, con la que viajó, estuvo constituida de 40 integrantes y el objetivo del encuentro fue compartir experiencias, debatir problemáticas y generar soluciones sobre diversas situaciones que experimentan los distintos barrios y ciudades del país.

En el evento Arrueta fue elegido como secretario nacional de los centros vecinales del país, “tengo que trabajar sobre los temas de los vecinalistas de todo el país para el próximo congreso que será el año que viene en Catamarca”, comentó.

En ese sentido, explicó que el sábado 30 de noviembre se llevará a cabo en nuestra capital el Consejo Provincial de Centros Vecinales que contará con vecinalistas de todas las localidades de Jujuy. “"Ser uno de los secretarios me da mucha más responsabilidad, es positivo porque es muy lindo cruzarme con centros vecinales de otras provincias y escucharlos para aprender y crear estrategias en base a los problemas que tiene cada uno”, dijo.

Actividades del centro vecinal

Otra de las iniciativas que emprendieron en este último tiempo desde el centro vecinal del barrio Luján fue la recuperación de espacios verdes con fin de crear canchas y realizar actividades deportivas.

A fin de año realizarán un encuentro de familias en donde presentarán los balances y brindarán detalles sobre las instalaciones de las cámaras de seguridad que pretenden hacer desde el año que viene.