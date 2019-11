Huracán recibe hoy a Central Córdoba

Huracán, que perdió en sus dos últimas presentaciones, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, sorpresivo finalista de la Copa Argentina, en uno de los tres partidos que se jugarán mañana por la fecha 14 de la Superliga.

El compromiso, que será el primero entre ambos en la máxima categoría, se jugará a partir de las 19.40 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y televisado por la señal de cable Fox Sports.

El "globo" tiene apenas 14 puntos en la Superliga, mejoró levemente desde que se sumó como DT Néstor Apuzzo (en reemplazo de Juan Pablo Vojvoda) y así le ganó el clásico a San Lorenzo, pero luego retomó el rendimiento y los resultados del ciclo anterior, así empató con Vélez (0-0), y perdió con Lanús y Racing, en ambos casos por 1-0.

En su último partido, en Avellaneda, tuvo dos futbolistas expulsados y otros tres que llegaron al límite de cinco tarjetas amarillas, por lo que Apuzzo deberá cambiar casi medio equipo. Los suspendidos son Carlos Araujo, Lucas Merolla, César Ibáñez, Rodrigo Gómez y Mauro Bogado. En sus lugares ingresarán Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Mariano Bareiro, Juan Ignacio Vieyra y Adrián Calello.

Los santiagueños, por su parte, con 16 puntos, y una reciente victoria sobre Patronato (3-2), miran de reojo la Superliga y centran su atención en la final de la Copa Argentina que jugarán ante River en diciembre (no está confirmada aún la fecha), en un hecho histórico para el club, ya que hasta hace cuatro meses jugaba en el ascenso. En cuanto a la formación ingresará el ex Boca Franco Cristaldo por Juan Galeano en el mediocampo, aunque el DT Gustavo Coleoni no confirmó si hará otra modificación.

Los equipos.

Huracán: Anthony Silva; Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Nicolás Romat y Walter Pérez; Lorenzo Faravelli, Adrián Calello, Mariano Bareiro y Juan Ignacio Vieyra o Juan Garro; Fernando Coniglio y Lucas Barrios. DT: Néstor Apuzzo.

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Cristaldo, Cristian Vega, César Meli y Melivilo; Gervasio Núñez y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.

Árbitro: Darío Herrera.

Lanús vs. Defensa



Lanús, uno de los tres punteros que tiene la Superliga, los otros dos son Boca y Argentinos Juniors, visitará al irregular Defensa y Justicia. Se jugará a partir de las 19.40, en el estadio “Norberto Tomaghello”, del equipo de Florencio Varela, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Lanús tiene 25 puntos, los mismos que Boca y Argentinos, y viene de sufrir dos golpes duros: la derrota en el clásico con Banfield (1-0) por la Superliga, y la eliminación de la Copa Argentina, que se consumó cuando perdió en semifinales con Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0). Su rival, Defensa y Justicia, perdió en su última presentación, antes del receso por fecha Fifa, con Newell’s (2-0) en Rosario. En el “granate”, el entrenador Luis Zubeldía ensayó variantes tácticas durante las dos últimas semanas para corregir ciertas fallas y apenas hará un cambio en la formación, que será el ingreso de Carlos Auzqui en lugar de Lautaro Acosta, desgarrado en el partido ante los santiagueños.

Lanús, que será acompañado por 2.500 hinchas en Florencio Varela, intentará quedarse con los tres puntos y borrar lo que fueron sus dos últimas prestaciones.

En Defensa y Justicia, el entrenador Mariano Soso hará un cambio seguro, el ingreso de Ignacio Aliseda por Fernando “Cuqui” Márquez -distensión en isquiotibiales de la pierna derecha-, mientras que esperará hasta último momento la evolución del mediocampista uruguayo Diego Rodríguez, afectado por una sobrecarga muscular, y si no puede jugar será sustituído por Francisco Cerro.

San Lorenzo vs. A.Tucumán



San Lorenzo, con la interina dirección técnica de Diego Monarriz, encarará una arriesgada visita ante un Atlético Tucumán que suma cinco triunfos seguidos que le permitieron acercarse a lo más alto de la tabla.

El cotejo se jugará en el estadio de Atlético Tucumán, desde las 21.45, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports.

Tras el frustrante paso de José Antonio Pizzi como entrenador, Monarriz tomó la dirección técnica de San Lorenzo de manera interina y ya sueña con la continuidad en el cargo dependiendo, claro está, de los resultados que consiga. Monarriz debutó con una derrota ante Independiente en Avellaneda (2-1) y en la pasada jornada, antes de la fecha Fifa volvió al triunfo venciendo a Argentinos Junior (3-0), ilusionando a la hincha del “ciclón”.