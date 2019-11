La mujer más hermosa es la que lucha y es feliz

El lunes se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer y me pareció oportuno dedicarle unas líneas a este tema que tuvo grandes cambios en el colectivo social en pos de los derechos de ellas que aún, en cierta parte, siguen siendo avasallados.

Ese colectivo social se fue interesando cada vez más en estas cuestiones que van saliendo a la luz por la lucha de aquellas mujeres que empezaron a gritar cada vez más fuerte cuando sufrían un atropello por parte de un hombre.

Lucha que existe desde antaño pero que en este último tiempo se visibilizó más cuando empezó a tomar fuerza el "Ni Una Menos" en el país.

Y eso ocurrió por la atrocidad de los casos que se fueron dando a conocer, lamentablemente, muchas mujeres tuvieron que morir para que todos nos replanteemos nuestra manera de pensar sobre este tema tan preocupante.

El femicidio es el último eslabón de muchos otros anteriores y que también deberían tener mucha relevancia, aunque hay violencias que recién las estamos conociendo. Y no debería preocuparnos solamente cuando ocurre un femicidio u otro hecho cruel en donde peligre la vida de una mujer, nos debería preocupar cualquier hecho de violencia hacia ellas.

Porque la violencia de género destroza vidas, y no sólo las de ellas, también la de sus familiares y en especial la de sus hijos que también sufren mucho. Por eso tenemos que tomar conciencia y pensar un poco más sobre lo que está bien en este aspecto, sobre aquello que aprendimos de pequeños y que antes nos parecía normal pero que ahora de grandes nos fuimos dando cuenta que no estaba nada bien.

Es importante tener en cuenta que todos hemos crecido en una sociedad machista, o patriarcal o conservadora, como quieras llamarla, que nos inculcó enseñanzas que no siempre fueron las mejores. Nos hemos criado viendo cómo se naturalizaban situaciones de violencia hacia la mujer que las veíamos en el trabajo, en los medios de comunicación, en las calles y hasta en nuestra propia casa.

Y quizás hasta nosotros mismos en algún punto las ejercimos, quizás no nos dimos cuenta o sí. Hay cuestiones que no las veíamos en cierto momento pero que gracias a las grandes manifestaciones, reclamos y toda esa lucha emprendida por las mujeres, ya las vemos. Porque gracias a eso, de a poco, gran parte de la sociedad va tomando conciencia pese a que todavía hay quienes se resisten a los cambios. Se resisten a entender que mucho de lo que antes se consideraba normal, las dañaba.

Todos crecimos bajo la órbita del machismo, pero los nuevos tiempos nos hicieron entender que nuestra mirada, la de los hombres, hacia las mujeres tiene que cambiar.

Mucho depende del Estado y las políticas públicas que se empleen para atender esta problemática pero también depende de nosotros, de toda la sociedad que debe seguir tomando conciencia para que no hayan más daños de cualquier forma de violencias machistas hacia las mujeres.

Hay que decir también que el tema de los estereotipos es otra forma de violentar porque socialmente se hicieron construcciones sobre lo considerado lindo y lo feo que impactan mucho en las emociones de las mujeres y los hombres. Pero más en las mujeres porque todavía, por ejemplo, se les sigue exigiendo ciertas condiciones físicas para ser aceptadas por la sociedad, o para que ocupen un puesto laboral también, por ejemplo.

Por eso, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer quiero acompañar a todas aquellas que sufren todavía de sometimientos por parte de un hombre. Sometimientos que no solo tienen que ver con la violencia física, sino con muchas otras violencias como la que surge a partir de los estereotipos que a muchos no les permiten ver que las mujeres más hermosas son las que sonríen y son felices.

Y mucho de eso, depende de nosotros los hombres que debemos respetarlas y acompañarlas en su lucha sin querer ser los protagonistas.

.