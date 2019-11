Último domingo del año litúrgico

Con la celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, en las misas de esta noche y mañana se cerrará el año litúrgico.

En 1969 el Papa Pablo VI le dio a la fiesta su título completo actual, "La Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo" y la trasladó al cierre del año litúrgico.

Y de esta manera se comienza a palpitar la preparación de la Navidad, puesto que el próximo domingo, 1 de diciembre, marcará el inicio del Adviento al que se suele concurrir con el signo de la corona que mediante las velas evidencia esta instancia.

Vale señalar que la fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925.

El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.

Respecto a los cimientos de esta fiesta, vale recordar que Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce.

Aunque fue creada por un Papa hace menos de cien años, algunos anglicanos, luteranos, metodistas y presbiterianos también celebran la fiesta.