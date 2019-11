Un cambio obligado

PERICO (Corresponsal). Talleres vive momentos de pura emoción. El actual ganador de la Copa Jujuy ahora apunta a ser el mejor del norte de nuestro país, por eso para la final de la Copa Norte en la ciudad de Salta, para enfrentar a San Antonio, el "expreso" tiene una baja sensible, Mauricio Vilca no estará entre los titulares por expulsión, se cree que ingresaría en su lugar Pascuttini.

Esta semana de entrenamientos fue intensa, donde el plantel entrenó e hizo fútbol en la cancha del club Deportivo Pampa Blanca de la Liga Departamental, fue en el extremo sur de nuestra provincia donde trabajaron esta semana, aprovechando el buen estado del campo de juego, para poder ensayar y llegar de manera óptima al partido de mañana. Hicieron mucha practica en materia de definición, con un entrenador muy comprometido en mejorar la imagen de la primera final, sabe que a sus dirigidos le faltó una cuota de contundencia, por ello cree que mejorando la puntería, se pueda cerrar el partido temprano y evitar el sufrimiento, que es frecuente en los últimos partidos importantes para el club. Si bien el técnico Aldo Arroyo no confirmó el equipo inicial, por lo visto en los ensayos, la única variante sería la de Pascuttini por el suspendido Vilca, no se descarta que pueda ugar el juvenil Maxi Martínez, quien demostró gran nivel en la banda derecha y de no ir de titular, sería convocado.

Talleres saldría a la cancha Matías Llanos en el arco, línea de tres en el fondo con Mariano Arroyo por derecha, como único central Jorge Serrano y Ricardo Lavayen por izquierda. En el medio Diego Pascuttini por derecha, como volante central Federico Mendoza y Sebastián Pisculiche, por izquierda Gustavo Mamani, más adelantado, el enlace de juego será Matías Ruiz y en el ataque los delanteros Maximiliano López y Fary Rivero.

El técnico Aldo Arroyo dijo que "estamos a punto en lo técnico, en lo táctico, buscamos los once que jueguen, queremos ganar la copa norte, contentos por el momento, agradecer a la gente de Pampa Blanca por prestarnos su cancha, nosotros por ahora por los trabajos en el Plinio Zabala no lo podemos hacer en casa. El grupo, los jugadores estamos unidos, todos estamos con el mismo objetivo, entrenar y estar tranquilo, sabemos que tenemos una mínima diferencia, pero debemos mejorar, debemos tener más la pelota, en función a eso nos preparamos para el domingo".