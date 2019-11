Boca recibe a Unión

Boca Juniors, de muy buena campaña en la Superliga, intentará mantenerse en los puestos de vanguardia cuando reciba esta tarde a Unión de Santa Fe en la continuidad de la fecha 14, luego de una semana en la que la política tuvo un rol preponderante en el club, debido a que se presentaron las tres listas que competirán en las elecciones del mes próximo y en una de ellas, opositora, estará Riquelme, el ídolo más grande de la historia "xeneize".

El encuentro se jugará a partir de las 17.10 en "La Bombonera", será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Boca está ubicado en la cima de la Superliga con 25 puntos y una campaña que se luce más en los números que en el juego, el gran déficit del ciclo del entrenador Gustavo Alfaro, quien seguramente no seguirá en el cargo en 2020, ya que no logró el objetivo de ganar la Copa Libertadores y tampoco encontró jamás un funcionamiento acorde a la envergadura del plantel que dispone, con futbolistas de nivel de selección.

Unión, con 16 puntos, alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, y saldrá a jugar en La Boca con un esquema que le permita al menos rescatar un punto.

En Boca, la semana estuvo signada por la decisión de Riquelme de acompañar a Jorge Amor Ameal en una de las dos listas opositoras al oficialismo para la renovación de autoridades que el club llevará a cabo el 8 de diciembre.

Gimnasia de Diego

Gimnasia y Esgrima La Plata, con Diego Maradona como técnico tras rever su fugaz renuncia, intentará quebrar una negra serie de seis derrotas consecutivas hoy reciba a Arsenal de Sarandí.

El duelo se jugará en La Plata, a las 19.40, con el arbitraje de Fernando Echenique, se verá por TNT Sports.

La semana fue una telenovela Gimnasia. El martes pasado través de las redes sociales Maradona renunció al cargo debido a que el presidente Gabriel Pellegrino, quien gestó la llegada del “10” a la entidad, anunció que no se presentará en las elecciones que efectuará el club y no se logró una unidad.

Pero el jueves luego de una forzada unidad, en la cual hasta hubo amenazas para con algunos candidatos, como Mariano Cowen, se llegó a un acuerdo y no habrá elecciones en la entidad platense aunque el panorama político del club es pura confusión. Así Diego volvió a dirigir.

Otros encuentros de hoy serán: Banfield - Vélez (19.40) y Talleres - Racing (21.45).