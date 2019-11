El debut del equipo jujeño se postergó para hoy

Luego de la reunión que ayer a las 14 mantuvieron los organizadores del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas, con la presencia de El Tribuno de Jujuy, decidieron suspender el inicio del campeonato y trasladarlo para la jornada de hoy a la mañana.

Sucede que debido a las fuertes lluvias que se registraron en la provincia de La Rioja determinaron reprogramar los partidos de la primera fecha. El campo de juego del estadio local sufrió las consecuencias.

Es por ello, que el Seleccionado de la Liga Jujeña de fútbol debutará hoy a las 10 ante la Liga Riojana en el estadio "Carlos Mercado Luna".

Mientras que en cancha oficial Pedro Camilo Alem se enfrentarán a las 10.30 la Liga Sanluiseña se medirá con la Liga Santafesina, mientras que a las 12 jugarán la Liga Nicoleña versus Liga Regional Río Cuarto.

Paola Soto, presidente del Departamento de Fútbol Femenino del Cffa, explicó que "por suerte somos un buen equipo de trabajo y todos entendemos que si bien está todo organizado contra el clima no se puede, fue mucha la lluvia y en este caso la gente de organización estuvo trabajando con bomberos durante toda la mañana para lograr tener disponible a los campos de juego y no se pudo. Para nosotros lo principal es la seguridad de las chicas. Por eso los delegados estuvieron de acuerdo que lo mejor era postergar esta fecha y mañana -por hoy- dar inicio a toda la actividad programada", empezó contando ante El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido acoto que "entonces inauguraremos con Jujuy vs La Rioja como era esperado en el estadio de Vargas y de ahí nos iremos a la cancha oficial con los otros dos encuentros que están preparados. Queremos que esto sea una fiesta y las chicas jueguen en campos como merecen", agregando que "lo único que postergamos es el inicio de la fecha 1, la 2º será con normalidad y la 3º también, pero si la idea es hacer una doble fecha en semis, 3º puesto y final por una cuestión lógica que es el regreso de las delegaciones. No podemos quedarnos ni un día mas, los micros ya tienen fecha de vuelta, lo mismo las ternas arbitrales. Y para que no haya ningún tipo se ventaja haremos las semis en el mismo horario y después la final pero es la única forma que tenemos", agregó la directiva.

"El objetivo es que las chicas disfruten y puedan jugar al fútbol, por lo que no se podía arriesgar el estadio físico de todas las jugadoras", remarcó Soto al justificar la suspensión de la jornada inaugural que tendrá a las "celestes" del profesor José Checa como protagonistas ante las dueña de casa.

Finalmente, aseguró que "esta reprogramación obligará a que la final y semifinal del campeonato se jugará el miércoles 27 de noviembre", concluyó la presidente del Departamento de Fútbol Femenino.

Hoy se aguarda que las condiciones climáticas acompañen en este ciudad.