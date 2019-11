"Se ha llegado al límite del dolor", dijo el padre Marcelo Valdivia

Ayer el administrador parroquial de La Esperanza, padre Juan Marcelo Valdivia, en un sentido mensaje, expresó su dolor ante la muerte de los trabajadores y la desazón de las familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, y sostuvo que los viejos habitantes de la localidad, afirmaron que La Esperanza es un pueblo que siempre que ha caído ha sabido levantarse.

"Se ha llegado al límite del dolor, esto es el límite del sufrimiento, después de esto no hay más, pero tenemos que estar sostenidos por la esperanza de que Dios nos acompaña siempre. Somos un solo pueblo, estamos hermanados y hay que tener fe, esperanza y no sentirnos culpables por lo que ha sucedido" dijo el sacerdote, tras apuntar que hay todo un pueblo dolorido y familias que están con el corazón destrozado, con el alma partida en dos, pero están sostenidas por la esperanza y la fe que Dios nos ha regalado. "La fe de que existe un cielo más allá de todo esto y la esperanza de saber que algún día nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos que han partido, es el único consuelo que Dios nos deja. Jesús que ha resucitado, ha vencido a la muerte, la madre que ha sufrido está junto con él en la gloria del cielo y nos da esa esperanza". El padre, indicó que desde hace ocho años comparte el día a día con la comunidad de La Esperanza y sus lotes, acompañando, sufriendo, y que conoce cómo vive el obrero, cada situación, las marchas, los encontronazos, las cosas tristes pero también las cosas lindas. "Repito una frase que usó don Chilo, siempre que hemos caído hemos sabido levantarnos. Esas son palabras de un pueblo, saber levantarse del dolor, y ayer entre todos nos animamos a comenzar de nuevo, a levantarnos, a seguir adelante, especialmente a confiar en Dios para que podamos salir, para no mirar atrás sino adelante porque no podemos quedarnos con el dolor", acotó.

En otro tramo, destacó la importancia de la unidad, de la solidaridad de un pueblo que ha demostrado el amor por los otros. "En estos días no hubo color político, éramos todos un solo pueblo, todos unidos por el amor hacia nuestros hermanos que han partido. Eso tiene que ser un ejemplo para nosotros, para que podamos seguir adelante. Ellos van a quedar en la memoria para siempre, ellos son héroes para nosotros, porque todo lo hacían por su familia, lo hacían para ganar el pan para llevar a su hogar. De ahí parte la dignidad de la persona humana, desde el trabajo. Van a quedar en la historia de La Esperanza. Fue una desgracia pero a partir de esto, van a estar en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Debemos confiar en Dios para sobrellevar este momento", finalizó el padre Marcelo.

“Presente en situaciones críticas”

La ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, hizo un especial reconocimiento al compromiso del gobernador Gerardo Morales que “está presente en cada una de las situaciones críticas, acompañando a los jujeños y tomando las decisiones correspondientes”, en el caso de la tragedia del Ingenio La Esperanza emitiendo el Decreto 11.211 que “responde a las necesidades de las familias de manera integral, privilegiando un claro sentido social y humano”.

“De esta forma, el gobernador garantiza la continuidad de cada uno de los proyectos de vida de aquellas familias que sufren la pérdida de un ser querido”, sostuvo.

Cabe recordar que el decreto al que hizo referencia la ministra otorga una pensión vitalicia a cónyuges o a quienes se encuentren en uniones convivenciales al momento del deceso del trabajador en la tragedia; además de becas de estudios a hijos e hijas de los trabajadores fallecidos, desde el nivel inicial hasta finalizar los estudios. Asimismo, establece que el Ivuj adjudique en lo inmediato una unidad habitacional Fonavi a las familias de los fallecidos, en caso de que no tengan techo propio.

“Estas medidas patentizan la actitud responsable de un Gobierno que, ante circunstancias críticas, está presente y asume la emergencia y las necesidades de los damnificados”, puntualizó Sarapura.

Aseguró que “el Gobierno pondrá todo el esfuerzo para acompañar el sostenimiento de la fuente productiva y laboral” y remarcó que un equipo de su cartera continúa trabajando en La Esperanza.

Condolencias del Renatre

La Delegación Provincial del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) manifestó sus condolencias y solidaridad a los trabajadores, sus familias y a todo el pueblo de La Esperanza, por el dramático momento que están atravesando debido a la tragedia ocurrida en las instalaciones de la planta alcoholera del Ingenio.

“Nos solidarizamos con cada uno de los trabajadores y el pueblo de La Esperanza que se vio gravemente afectado por el incendio sucedido en la planta alcoholera del Ingenio”, expresó con preocupación el titular de la delegación provincial del Renatre, Rufino Rojo Mateo.

Al mismo tiempo hizo saber que “desde la institución nos ponemos a disposición para colaborar y acompañar a las familias de La Esperanza en todo lo que sea necesario para mitigar estos momentos difíciles por los que están atravesando”.

También destacó el compromiso y trabajo realizado por los bomberos, médicos, Policía, empresas, la comunidad en general y el Gobierno.

Solidaridad

El intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, destacó la solidaridad de todos los ciudadanos apenas se supo de la tragedia del Ingenio La Esperanza. El acompañamiento fue desde el primer momento.

El jefe comunal resaltó que “fue el momento que los jujeños nos unimos, demostramos la solidaridad como se notó, se acercaron los vecinos con botellas de agua, bolsas de hielo, auxiliaron a los bomberos de la provincia, los bomberos voluntarios de diferentes puntos de la provincia, de Salta”. Comentó que “contamos con ayuda psicológica para todas las personas afectadas, de las familias en los dos centros de evacuación”.