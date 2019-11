Empresarios del transporte demandan suba del 35%

Aseguran que desde comienzo de año no se actualizan las tarifas. Esperan que en diciembre haya una actualización.

Tras la reciente actualización de las tarifas del servicio de transporte interurbano provincial, a las que se aplicó un 20% de aumento, los empresarios del sector advirtieron la necesidad de realizar una actualización similar en los precios de los servicios de larga distancia nacional, pero con un aumento del 35%. Si bien por el momento no se efectuó ningún pedido concreto, desde la Cámara de Transporte de la provincia estimaron que oportunamente se realizará el petitorio correspondiente.

Ante la falta de actualizaciones en el cuadro tarifario de los servicios de transporte de larga distancia y los constantes aumentos que se aplicaron en el combustible, insumos, repuestos, y las cargas tributarias a las que deben responder las empresas, desde el sector advirtieron la necesidad de aplicar una readecuacion a las tarifas de los pasajes de servicios nacionales.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Transporte de Jujuy, Oscar Inklemona explicó que si bien todavía no hay ninguna decisión oficial de aumento de tarifas, podría darse una suba aunque no es seguro. "Ya es tiempo que haya un aumento de tarifa en los servicios nacionales de larga distancia, dado que no se otorgan desde principio de año y el alza de los costos, combustible, sueldos, ha hecho que las tarifas estén totalmente desfasadas" explicó el empresario, a la vez que consideró que seria necesaria una suba por lo menos "del 35%, teniendo en cuenta la situación del sector".

Recordó que las tarifas de media distancia (interurbano provincial) aumentaron un 20% a comienzos de este mes, "y si bien es exiguo el aumento, esperamos otra recomposición sobre fin de año".

Aclaró que, quienes compren ahora pasajes para los próximos meses, pagarán la tarifa actual, aunque sin promociones.