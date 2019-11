Predomina la atención por violencia de género y abusos

Las consultas más frecuentes por los pacientes que asisten a los consultorios de psicología de Psi Salud son por cuestiones relacionadas a la violencia de género y abusos sexuales. Dos problemáticas latentes que precisan mucha concientización y el profesionalismo preciso para abordarlo indicaron especialistas de esa institución.

"Hay muchas mujeres que llegan con esos problemas que son flagelos que en Jujuy tomaron mucho peso. Además se asocian a trastornos de la salud mental, más del 60 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia a lo largo de su vida presentan consecuencias moderadas a graves", mencionó Facundo Calvó, psicólogo de Psi Salud.

"Lo más común es el estrés pos traumático, una fobia a poder salir en ambientes donde hay mucha gente, la depresión, intentos de suicidios, entre otros", añadió.

En ese sentido, comentó que "en casos de que una persona atraviesa por estas situaciones lo más aconsejable es asistir a una terapia, la asistencia psicológica tras un proceso de violencia y abuso es fundamental. Es necesario asistir a un profesional formado con perspectiva de género, porque también existe violencia de profesionales que no creen testimonios de víctimas o no saben cuáles son los recursos legales que deben propiciarle".

Es importante preguntarle al profesional si tiene experiencia y formación sobre casos de violencia de género también, "es recomendable también conectarse con la colectiva feminista de Jujuy, que son lugares ideales para la contención y todo lo necesario para afrontar la situación", dijo.

Asimismo, explicó que "lo que va a permitir que estos problemas se erradiquen no somos los psicólogos sino una conciencia social de saber que existe la violencia hacia la mujer y no negarla. Hay que educar desde los gobiernos, y tiene que haber una política de género fuerte con la Esi y otras herramientas".

Cuando ocurren casos de este tipo en una pariente o amiga, los psicólogos de Psi Salud aconsejan que deban llegar hacia ellas desde la empatía y mostrarse en todo momento presupuestos para acompañar a esa víctima a un psicólogo sin presionar.

Informarles sobre el número de la Policía o de organizaciones feministas que atienden la problemática también es muy importante, y si uno evalúa que hay riesgo de vida, la intervención debe ser más intensa acompañándola a la Policía de inmediato, indicaron.

Otros trastornos

"Acá en Jujuy tenemos un índice de suicidio adolescente que a veces triplica la media nacional, y lo más común es que se origine por lo que se llaman trastornos comunes como ser la depresión y los asociados a la ansiedad, que no es un trastorno sino una emoción pero cuando se intensifica y aparece de una manera crónica puede producir determinados trastornos como ser los ataques de pánico", señaló Calvó.

Siguió diciendo que "también observamos mucho lo que se llama trastornos adaptativos que son personas que están atravesando un duelo o una separación".

Ir al psicólogo

Por su parte, Mariana Rodríguez, psicóloga de Psi Salud sostuvo que "decir no me hace falta ir al psicólogo es como decir que no nos hace falta ir al dentista, es algo inminente. La verdad que se cree que la psicología es una creencia, pero no, es una ciencia que tiene la capacidad de sanar y curar los trastornos mentales que la gente posee. Creo que todos debemos ir en algún momento al psicólogo. Lo que más tenemos que entrenar es decir que lo necesito y no esperar que sea más grave".

Diferencias entre psicólogo y psiquiatra

En las personas siempre “está la inquietud de lo que hace el psicólogo y en que me puede ayudar. Y otra pregunta frecuente en la sociedad es cuál es la diferencia que tenemos con respecto a los psiquiatras. Todas las patologías que precisen psiquiatría van a necesitar ayuda psicológica en algún momento”, mencionó la psicóloga Mariana Rodríguez.

No todas las personas “que vayan al psicólogo tienen que ir al psiquiatra, el psicólogo trabaja desde la emoción, los comportamientos, del aprender a conocerse a uno mismo para ir resolviendo los problemas que se presentan en el día a día. El psiquiatra tiene una mirada más puesta en la sintomatología y que psicofármacos los pueden ayudar a solventar esos problemas que poseen los pacientes”, añadió.

Al respecto, Facundo Calvó sostuvo que otra diferencia “que se puede decir es que uno es médico y el otro es un psicólogo, nosotros somos analistas del comportamiento. Lo que nosotros hacemos es estudiar y analizar el comportamiento del paciente, y los abordamos desde distintas metodológicas. El psiquiatra tiene una formación médica que colabora en procesos más biológicos como la neuroquímica o neurofísica del cerebro”.

“Psiquiatría para psicólogos”



ANTE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL/ ES MUY IMPORTANTE ASISTIR A UN ESPECIALISTA.

El sábado 30 de noviembre se realizará la charla “Psiquiatría para Psicólogos”, la misma será en Psi Salud, situado en avenida Fascio 778 de 10 a 13.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en la sede de la institución de lunes a viernes de 17 a 21.

La invitación es para profesionales y estudiantes avanzados de la carrera y el psiquiatra Víctor Vargas de Psi Salud será el especialista que va a disertar.

Al respecto, la psicóloga Mariana Rodríguez afirmó que “vamos a hacer foco en la psicofarmacología para psicólogos, aprender los procesos de medicalización y cómo entender un proceso médico dentro de la terapia”.

La charla no solamente estará dirigido a psicólogos sino también a aquellos que estén en contacto con pacientes de salud mental como ser los acompañantes terapéuticos o terapistas ocupacionales.

“Porque todos los agentes sanitarios que estemos en contacto con pacientes de salud mental es muy probable que nos encontremos con personas que toman medicación. En las diferentes carreras no se les da la posibilidad de entender sobre la psicofarmacología”, agregó.

Tarea de Psi Salud

Psi Salud es un centro de asistencia, docencia e investigación en salud mental, “tenemos un consultorio y un aula donde damos talleres y cursos, no sólo nos enfocamos en la asistencia atendiendo pacientes sino también tenemos un espacio de formación para profesionales de la salud, y darle la parte investigativa”, aseguró Rodríguez.

Asimismo, el psicólogo Facundo Calvó manifestó que “en Psi Salud apuntamos a una formación integrativa porque suele suceder en la universidad que en la medicina no se suele incorporar a la psicología y en la psicología no se tiene mucha consideración a la medicina. No es que pretendemos ser médicos pero la salud es integral, por eso yo al atender un pacientes tengo que tener conocimientos médicos primarios, no para intervenir como médico sino para saber reconocer un problema o saber anticiparme a un peligro y hacer una buena derivación”.

Asimismo, indicó que “ir a terapia es un pedido de ayuda, no es que solucionamos los problemas de la gente sino que ir a un profesional te va a ayudar entender procesos emocionales básicos, a prevenir e identificar en el otro estos problemas”.

“Nuestro objetivo es ir ampliando la cantidad de profesionales y la idea es incorporar a quienes tengan una formación especial, que no solamente una académica sino una formación con valores y perspectiva de género que son pilares de Psi Salud”, concluyó el especialista.