"El vóley está fortalecido y crece exponencialmente"

-Realmente fue significativo para nosotros, porque implica poder desarrollar de otra manera la competencia en arena. Tener la infraestructura para poder practicar en esta superficie fue muy recibida por todos. Las instituciones gubernamentales escucharon los pedidos hechos por la Federación. La vorágine de los deportes de arena desde los Juegos Olímpicos de la Juventud más los Juegos Nacionales de Playa está obligando a pensar de otra manera. No ser improvisados y comenzar a trabajar un poco más de fondo. Tomarse el tiempo para entrenar en un lugar acorde y conseguir mejores resultados.

-Ustedes organizan un torneo para tal fin y tendrán canchas acondicionadas de ahora en más, ¿crees que se potenciarán los resultados?

-En este sentido, el trabajo que se encuentra realizando la Secretaría Provincial de Beach Vóley, a cargo de Andrés Nieto y Adriana Farfán, es estupendo. Darle la posibilidad que otra gente comience a desarrollar la disciplina, fue importante. Ellos se pusieron las pilas y organizaron el Circuito Provincial. Así arrancaron en las canchas de Alto La Viña y Deportivo Luján. Al mismo tiempo se iniciaron gestiones con Infraestructura y Vialidad para ver cómo podemos trasladar arena. Nuestro principal problema es el costo del transporte. Junto con la Secretaría de Deportes organizamos los clasificatorios a los Juegos de Playa en las ediciones 2018 y 2019. Tuvieron un éxito fantástico.

-Y las autoridades provinciales eligieron al vóley para el "estreno" de Polideportivo de Arena, no siendo un dato menor.

-Nosotros sentimos un orgullo tremendo por "abrir" el Polideportivo, participar en el corte de cintas y jugar un torneo. Hay otras disciplinas que utilizarán el complejo como el handbol, el fútbol y el rugby. Sé que los chicos del rugby ya estuvieron corriendo por el lugar. Para nosotros, la Federación Jujeña de Vóley, arrancar las actividades fue fantástico.

-Fue un año de mucho trabajo para la Federación, ¿cuál es el balance?

-Pasamos por diferentes estados. Tuvimos conflictos que no salieron mucho del ámbito del vóley. Es un deporte que está fortalecido y que sigue creciendo exponencialmente. Creo que fueron claves las capacitaciones que tuvimos en este año. Desde esta gestión y las anteriores también se viene apostando a que no se trata de jugar solamente. Hay que capacitar y conseguir herramientas para aportar calidad. La Federación viene sembrando la semillita con cursos de árbitros y entrenadores de manera permanente. Hace un par de semanas estuvimos haciendo la entrega de certificados de 46 nuevos entrenadores provincial I. Es un número interesante. También hubo entrenadores que se capacitaron en el exterior como Fabricio Preusse y Martín Flores. Además, en un año atípico por la crisis económica, hemos duplicado la cantidad de clubes. Ahora tenemos catorce. El año pasado contábamos con siete.

-Y el rol dirigencial es clave.

-Lógico. La cuestión es complicada, el directivo comprometido al trabajo. Porque es muy bueno formar parte de una comisión directiva y después, como se dice, "a la hora de los bifes", quedan dos o tres. En la gestión anterior terminaron quedando tres personas al frente de la Federación. Ahora venimos de cubrir los cargos de aquellas personas que no colaboraron nunca y tenemos los siete cargos titulares más los dos suplentes, trabajando activamente. Este año clubes que mostraron intereses de sumarse están aquí y es saludable. Tenemos más entrenadores e incorporamos la figura de "entrenador promocional". Superamos los 500 jugadores federados, todo un récord. Igual, todavía tenemos mucho para dar, pero existen puntos "flacos" a corregir.

-¿Por ejemplo?

-El newcom, que es el vóley para adultos mayores. No tenemos alguien dentro de la comisión directiva de la Federación que pueda atender esta disciplina. Nos falta gente dentro de la dirigencia o que se acerque para llevar adelante el newcom

-¿Cuál es el factor por el cual en los encuentros de minivóley cada vez se suman más chicos?

-Nos llena de satisfacción que sea así. Porque quiere decir que sus padres confían en nosotros. El minivóley es el pilar de este deporte. Como debe ser en cualquier otro. Dimos el primer paso en las Jornadas Interfederativas en el Regimiento 20. El semillero es donde nace el futuro de cada institución y allí se debe apostar. En los encuentros nuestros participaban antes sólo los clubes afiliados. Ahora con la demanda que existe abrimos las puertas a Divino Redentor, Santa Teresita, entre otras. El último fue en Gorriti y hubo 250 chicos. Estaban felices. Y nos visitó el "Profe" Guido Abalos de Abra Pampa con su escuelita.

-El crecimiento de la actividad no condice que el hecho que Fundación Jujuy Vóley haya desistido de competir en la Liga A1 y que tampoco lo haría en la Liga A2. ¿Preocupa?

-Jujuy Vóley fue pionero en cuanto a participación en Liga Nacional. A no ser por este club no hubiésemos disfrutado de los espectáculos que tuvimos en la provincia, con un vóley de alto nivel. En esta última Liga A2, donde fue subcampeón, vimos un estadio de la Federación Jujeña de Básquet a pleno. Fue fantástico. Creo que debe haber un replanteo y no quedarse afuera.

-Por último, ¿qué significa para vos ver en acción a Camila Hiruela, Eliana Pérez, Rodrigo Soria y ahora Victoria Vargas triunfando?

-Orgullo. Y te cuento la historia de Victoria Vargas. Es una nena de 16 años, que salió del semillero de Zapla a cargo del profesor Diego Pistone. Fue él quien se dio cuenta que le hacía falta otro roce para potenciar su vóley. Entonces, consiguió un pase transitorio a 9 de Julio de Freyre y ya tuvo dos convocatorias a la Selección Menor. Camila es nuestro emblema número uno. Y Rodrigo, que salió de la Liga A2, pasó a Ciudad de Buenos Aires y luego al Mundial de Túnez. Fue el mejor anotador en el debut y clave en la obtención del tercer puesto histórico. También está Eliana Pérez en River Plate, "Mati" Conde en San Lorenzo de Almagro y otros chicos más. Está dando

Un gran equipo de trabajo

Lucio Soria tiene 48 años. Está casado con Frida, tiene una hija, Martina, y es empleado administrativo del Consorcio de Riego de Perico. Fue siempre deportista, sabiendo capitalizar al máximo su 1,98 metro. Hizo natación, donde entabló amistad con Analía Franco que también era nadadora. Luego, obviamente, practicó básquet de la mano de Ricardo Pérez. El santiagueño al verlo en la Federación le preguntó si jugaba al básquet, le contestó que no, pero lo convenció y comenzó con la práctica durante varias temporadas. Y finalmente llegó el vóley a su vida. Soria fue “descubierto” por el profesor Carlos Portal, quien enseñaba en el Bachillerato Nº 6. Se sumó a Independiente. A la dirigencia arribó en el 2013, producto que Martina jugaba en Sociedad Española. Se encontró con Alberto Guevara y José Hiruela, quienes estaban apuntalando a la escuela de vóley de la Escuela. Ellos lo sumaron y descubrió la vida dirigencial. Fue secretario durante la presidencia de Raúl Lloveta, tuvo un impasse posteriormente y el año pasado le propusieron la presidencia. “Me tomó de sorpresa porque estaba con otras cosas y acepté. Trabajo para dar lo mejor, sobre todo sostenido por un gran equipo de trabajo. Reconozco que soy la cara visible, pero la labor del resto de la comisión directiva es muy valorable”, resaltó el titular de la Federación Jujeña de Vóley.