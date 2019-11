Torneos para todos los gustos en La Viña

Una nueva edición del certamen infantil se jugará en diciembre al igual que un campeonato para Sub 14 y Sub 16. Todo en Vialidad.

Se acerca fin de año y lejos de disminuir las propuestas de torneos de fútbol formativo, estas siguen con una buena cartelera de opciones para todos los gustos.

La Asociación Atlética La Viña propone dos certámenes, uno de infantiles y otro juvenil para el mes que viene.

El "Tiburoncitos 2019" se realizará el 20, 21 y 22 de diciembre en el predio de Vialidad ubicado en el barrio Bajo La Viña. La inscripción es de $2.000 por cupos limitados.

Las categorías que se podrán presentar serán: 2008/09; 2010/11; 2012/2013. Modalidad mixta.

El campeonato es inclusivo así que niñas y niños tendrán la oportunidad de jugarlo. La Asociación Atlética La Viña ya trabaja con algunas nenas en sus equipos de infantiles.

Habrá premios del 1º al 4º puesto.

Por otro lado, pero con adolescentes también en el último mes del año se llevará a cabo un certamen organizado por la gente del "tiburón" del 9 al 18. El torneo en cuestión se llamará "Esperanzas 2021" y se jugará en dos categorías, Sub 14 y Sub 16.

Los partidos tendrán lugar en el predio de Vialidad. Desde la organización se informó que se debe presentar una lista de buena fe con 14 jugadores y sus respectivas copias del DNI.

El campeonato se disputará en canchas de fútbol 7.

En relación a estos torneos que se avecinan dialogó con El Tribuno de Jujuy el presidente de La Viña, Marcelo Sánchez.

"La idea es apuntar mucho a las divisiones formativas, estamos involucrados plenamente en el desarrollo de los chicos", dijo el mandamás.

"La idea es tener continuidad en este tipo de torneos cerca de los fines de año donde los chicos se quedan sin competencia", confesó el dirigente en cuanto al futuro de los certámenes bajo su organización.

Además, tras los incidentes del viernes entre La Viña y Lavalle, el mensaje de Marcelo Sánchez fue: "Lamentar porque como sociedad nos está faltando crecer. Acá no hay que buscar culpables, lo que hay que tratar de hacer es ser cada día mejor. Las cosas que pasaron no se pueden volver atrás, lo que sí se puede es trabajar para que no vuelvan a pasar. Y si Dios quiere que Lavalle esté presente también en el ‘Tiburoncitos’. Este no es un tema de instituciones sino por ahí un hecho que ha ocurrido y no se pudo calmar".