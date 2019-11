Cuyaya goleó a Alto Juniors y es campeón

Atlético Cuyaya se quedó con el Torneo Clausura de la Liga Jujeña con una goleada sobre Alto Juniors. Ayer se impuso 7 a 2 en el estadio "La Tablada" con el arbitraje de Augusto Cardozo.

El "bandeño" se adjudicó el título faltando una fecha, por ende se ganó el derecho de jugar con Altos Hornos Zapla, campeón del Apertura, por el título del Anual y la clasificación para jugar el Regional Federal Amateur del próximo año.

De entrada pegó el equipo de Claudio De los Ríos. Un tiro de esquina desde la izquierda para la cabeza de Héctor Guzmán.

Con el 1 a 0, intentó bajar la ansiedad ante un rival que nunca resignó nada y jugó cada bocha como la última. Por eso, de un tiro libre entró solo por el segundo palo Uriono y de cabeza puso el empate.

Cuyaya tuvo efectividad, porque no pasó por encima futbolísticamente al "pionero". Un error entre el central y el arquero, le dio pase atrás y el "1" tomó el balón con las manos, terminó en el gol de Guzmán en el tiro libre indirecto tras toque de Ruiz.

En la segunda parte, otra vez casi desde el vestuario, Cuyaya infló las mallas. Carrizo habilitó a César Ruiz y el volante dominó la bocha con la pierna derecha y definió de zurda.

Alto Juniors siguió con la misma actitud, con pelota parada Barro descontó de cabeza, pero solamente para las estadísticas.

A los 20 Rodríguez ingresó por el segundo palo y remató fuerte el tiro libre cruzado desde la derecha.

El "pionero" se resignó, Cuyaya cada vez que atacó tuvo profundidad e hizo diferencias.

A los 39 minutos Benavidez definió cruzado el centro desde la izquierda.

Un minuto después, una jugada similar, pero desde la derecha, terminó con el remate de Rogelio Salto para poner cifras definitivas.

Con los tres puntos, Cuyaya aseguró el título de campeón del Clausura cuando resta una fecha más para que culmine el mismo.

Ante Zapla dirimirá el título de campeón Anual y sobre todo el pasaje para jugar el Torneo Regional Federal Amateur del próximo año.

El "merengue" ya está clasificado, ya que recordemos viene de descender del Federal A, por lo tanto Cuyaya tiene la obligación de ganar, de lo contrario la plaza de la Liga Jujeña quedará desierta.

Ayer la gente dijo presente en buen marco, acompañó al equipo y cantó los noventa minutos.

El cierre fue pura fiesta de un "bandeño" que hace un par de temporadas viene siendo protagonista en el certamen doméstico y sueña con poder ser de la partida en el torneo que hará disputar el Consejo Federal de Fútbol en el 2019.

“Fuimos los mejores”

Héctor Guzmán cada día viaja desde Calilegua hasta San Salvador para entrenar con Atlético Cuyaya. Ayer el delantero marcó dos goles en la victoria ante Alto Juniors y aportó para el título del campeón.

“La verdad que lo que hicimos en el partido fue más de lo que a lo largo del torneo veníamos haciendo, fuimos el equipo más parejo, el que mejor juego tuvo y hoy salió todo tal cual lo planeamos y el resultado así lo refleja”, manifestó.

En el momento del festejo, el jugador “bandeño” se acordó de su gente, “a mi familia, la tengo muy lejos y no pudieron venir hoy, pero se lo dedico a ellos y a la hinchada de Cuyaya que siempre nos acompaña, nos falta un paso más para buscar el objetivo de entrar al Regional”, explicó.

Para Guzmán el sacrificio tiene premio, “la verdad que son muchas horas de viaje y lejos de casa sumado al entrenamiento, después volver a casa, me pierdo muchas horas con mi familia, pero esto es lo que me gusta, no me reprocho nada, el sacrificio tiene su recompensa y aquí está la mía, ser campeón con el mejor equipo de la Liga Jujeña”, opinó.

Cuando El Tribuno de Jujuy le preguntó por qué Cuyaya y no un equipo de la Liga Regional, manifestó: “La verdad que muchas oportunidades se me escaparon allá, no se medio, tuve que salir a buscar a otro lado, allá es muy competitivo, pero los jugadores no se cuidan, aquí en Cuyaya se cuidan desde el principio hasta el final y se demuestra en cada partido por más que digan que son gordos, viejos, ellos lo demuestran en cada partido y en la cancha somos felices haciendo lo que más nos gusta”. Por último resaltó que “el gol se me venía negando, hacia tres partidos estaba cerca pero siempre dije si no aparece uno, aparecen los otros y hoy la felicidad y alegría enorme que tenemos es gracias al grupo humano”, finalizó Héctor Guzmán.