El FET recaudó 1.103 millones de pesos en el presente mes

En su reciente visita a Jujuy, el coordinador nacional del Fondo Especial del Tabaco (FET), Marcelo Viegas Calçada, anunció que la recaudación del mes de noviembre de la industria tabacalera fue de 1.103 millones de pesos, y que los recursos se iban a transferir en la segunda quincena de este mes.

"La recaudación del mes de noviembre de toda la industria asciende a 1.103 millones de pesos, que se van a distribuir en las siete provincias tabacaleras de acuerdo a lo coeficientes que ya están establecidos", precisó Viegas Calçada. Sostuvo que cada provincia tabacalera ya está informada y están solicitando los fondos, que iban a ser transferidos a lo largo de la segunda quincena de noviembre, según dijo.

Por otro lado, el coordinador del FET informó que el pasado viernes ya se firmó la Resolución 215/19 que va habilitar la transferencia de fondos de incremento de precios por la tercera grilla.

El coordinador nacional del FET llegó a Jujuy para visitar la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy y para escuchar junto a los gerentes y el consejo directivo de esta entidad, las conclusiones de una consultora que se contrató para hacer un diagnóstico y recomendaciones a esa entidad, sobre trabajos de cada área de labor, recursos humanos, proceso industrial, finanzas, comercialización, estrategia y consejo de administración. El objetivo es mejorar la performance de la cooperativa, por lo que escucharon las conclusiones de política interna de la cooperativa.

"Uno de los objetivos que se plantea la gestión actual es hacer una transición de la administración del Fondo Especial del Tabaco lo más prolija posible, con las autoridades nuevas que están por asumir el 10 de diciembre, para que no haya ningún bache financiero para la transferencia a la Provincia", aseguró.

"Hay 11.500 millones de pesos para el año 2019 que la Nación transfiere a todo el sector y esos fondos van a cubrir necesidades productivas y demás. Yo creo que el sector tabacalero lo tiene que tener presentar y valorarlo, otros sectores de la economía no tienen ese apoyo", precisó.

Sobre la campaña 19/20 explicó que todavía no tienen cifras estimadas de la producción. Por otro lado, explicó que como todos los años, las partes comenzarán a juntarse los próximos meses para fijar el precio del tabaco, y recordó que durante la gestión del presidente Macri no hubo intervención en las mesas de fijación de precios. Aseguró que aún se desconoce la fecha de la reunión para tratar las cifras de la campaña iniciada, y por otro lado aseguró que corresponde al gobierno entrante decidir si intervendrá o será parte en la fijación de precios. También explicó que la Coordinación Nacional de Tabaco está trabajando de la misma manera, por lo que no habrá ningún impasse hasta diciembre con la misma prontitud y celeridad.

Consultado sobre el "amarillamiento" que viene afectando a los cultivos de tabaco de Jujuy, Calçada explicó que es un tema de preocupación de esta provincia y de Salta, y explicó que todavía para esta campaña no hay evaluaciones concretas de esta plaga. Entiende que el "amarillamiento" será parte de las pérdidas de esta campaña, y aseguró que todavía las provincias no han presentado planes para reconocimiento de pérdidas por esta razón, pero que sí se hizo en campañas anteriores.

En materia de reconversión de áreas tabacaleras, explicó que en Jujuy y Salta los planes no tienen que ver con los de Misiones, por las características culturales del cultivo en estas provincias. Explicó que en Misiones la reconversión está avanzada debido a que se trata de productores minifundistas que tienen la posibilidad de diversificar y reconvertir sus cultivos. Consideró que en el caso de Salta y Jujuy los planes de reconversión no son habituales.

"Como cualquier tipo de sector en la Argentina, el tabacalero está pasando momentos complicados. El sector tabacalero no sale de esa problemática, el contexto es para todos, pero los productores tienen que entender que ellos están en una situación de ventaja respecto de otros sectores porque tienen el apoyo del plan y de los programas que establece la Ley 19.800", remarcó.

Por otro lado, recordó que recientemente Misiones tuvo cortes de ruta por alrededor de diez días, por reclamos de atrasos en pagos, productores tabacaleros que no están representados por ningún tipo de agremiación, y el Gobierno ya acordó con ellos un compromiso respondiendo a sus demandas.

Al respecto explicó que el misionero es otro tipo de modelo, integrado por 15 mil productores, la mayoría minifundistas, que tienen condiciones de laboreo diferentes.