Habría 20% más de consultas por violencia de género

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y es en este marco que desde la Dirección de Paridad de Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy indicaron que en lo que va del año se registró un incremento de alrededor del 20% en el número de consultas por este tipo de delito, en comparación con el mismo período de 2018.

Pese a que los datos estadísticos de este año recién se terminarán de procesar y se publicarán durante el mes de diciembre, Raque Nadal, titular de dicha Dirección, en diálogo con El Tribuno de Jujuy informó que la tendencia marca que las consultas más frecuentes son provenientes "de mujeres jóvenes -adultas y por casos de violencia de género en el ámbito doméstico, en los que generalmente los agresores son la pareja conviviente o novio", pero que "las consultas son variadas y que por lo general cuando los mujeres recurren a nosotros ya están decididas a comenzar algún tratamiento para poner fin a la violencia o a iniciar medidas de protección judicial". Es que dicha Dirección, a través de su centro de atención y tratamiento, ofrece atención psicológica, social y patrocinio jurídico gratuito para mujeres víctimas de violencia.

La también psicóloga de profesión informó que se observó que desde 2016 a la fecha se registraron más consultas durante los meses de feria judicial. "Notamos que desde el año 2016 para acá, enero y febrero son los meses de mayor afluencia de personas que se acercan para denunciar diferentes situaciones. Todavía no hemos hecho relaciones entre variables, pero se estima que una de las causas podría ser que al estar en feria judicial las personas acuden a los centros de atención para la orientación y el tratamiento".

Cabe recordar que 2016 y 2017 fueron los años en que la provincia de Jujuy registró el mayor índice de casos de violencia, liderando la lista nacional. Pero "desde 2018 nuestra provincia registró una merma en la cantidad de casos y ahora las provincias que registran los mayores índices por femicidios son Buenos Aires y Santa Fe", cerró.

Las violencias ocultas

Por su parte, María Baranovsky, presidente de la Fundación Siglo 21, explicó a este medio que las violencias ocultas son la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia psicológica y la violencia obstétrica, entre otras, aclarando que "la violencia no es sólo el golpe hacia la mujer". Por lo tanto, habiendo iniciado ya las investigaciones pertinentes desde la fundación, buscarán visibilizar por parte de los equipos de salud el maltrato que reciben las mujeres, no sólo durante el parto sino antes y posparto.

"En el parto, por la falta de información de lo que es el parto en todos sus sentidos, la mujer puede ir acompañada de algún familiar, no la tienen que atar a la camilla, que ella puede elegir quién la acompañe y de que hay muchas formas de parir y no sólo estando acostadas y que parir es un acto sublime y es de la mujer, no de los equipos de salud de quien recibe mucho maltrato. Y posparto, porque tampoco se la acompaña, ni asiste ni informa en todo lo que continúa", explicó la funcionaria.

Agregó que en Jujuy, desafortunadamente, no hay estadísticas al respecto e informó que "las personas que quisieron denunciar, han quedado sus denuncias cajoneadas en escritorios de los responsables. Una situación que no sólo ocurre en hospitales públicos sino también en clínicas privadas".

Explicó además que en la Argentina existe una ley denominada Parto Respetado desde 2014 y que al ser completamente desconocida, por consiguiente no es aplicada en su plenitud, y por lo tanto la mujer desconoce de todos los derechos que la asisten.

"Desde la fundación hemos hecho una primera aproximación hablando con mujeres y las cosas que nos cuentan son muy conmovedoras y en la mayoría no tuvieron a dónde denunciar", dijo María Baranovsky y es ante esta situación que agregó: "Es nuestro deseo y nuestra ambición que podamos articular con el Ministerio de Salud para la capacitación de no sólo los equipos de salud sino también a la Justicia", a la que consideró que al momento de juzgar no lo hace desde la perspectiva de género, "haciéndose cómplice de los otros servicios", exclamó.

Y es en este marco que cerró diciendo que "hay muchas leyes, pero notamos que todo está muy desarticulado, la justicia por un lado, la salud por el otro, la educación y las organizaciones de la sociedad civil desde el llano se encuentran siempre haciendo lo posible".

Por eso la Fundación Siglo 21 tiene en el marco del proyecto Cerrando Brechas, para erradicar la violencia hacia las mujeres. Tiene como objetivo durante tres años trabajar en San Salvador de Jujuy, haciendo énfasis no sólo en la articulación entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, también en el tema de las violencias ocultas.

Actividades para la concientización en el tema

Con el fin de impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo es que ayer se llevó a cabo el 2º Encuentro Musical “Mujeres en Voz Alta” en el anfiteatro Las Lavanderas del parque Xibi Xibi,

organizado por la Fundación Siglo 21 en el marco del proyecto “Cerrando Brechas”, para erradicar esta clase de delito, en articulación con la Dirección de Paridad de Género del municipio capitalino.

Las artistas invitadas a la actividad cultural que se desarrolló también en el marco del mes de la música fueron Eugenia Mur y Les Herejes, Norma de América, Cantoras (Noelia Gareca y Caro Escobar) y Grito Coplero.

Durante la jornada se hizo alusión también a un logro adquirido por parte del colectivo de mujeres artistas argentinas: la aprobación del cupo femenino en los escenarios.

Para la jornada de hoy, la Fundación Siglo 21 junto a la Multisectorial de Mujeres convocó a las 17 a la plaza Belgrano de esta ciudad capital, momento a partir del cual junto al resto de las organizaciones de mujeres de la provincia marchará por las calles céntricas en conmemoración al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en repudio a la violencia ejercida sobre las mujeres de Latinoamérica, particularmente de Chile y Bolivia.

Poder Judicial

Y dentro de las actividades previstas para esta semana, la Oficina de la Mujer del Poder Judicial dará inicio hoy a la Campaña Internacional “16 días de activismo contra la violencia de género”, mediante actividades destinadas a promover la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que constará de talleres y presentaciones que se extenderán hasta el 10 de diciembre y con la participación de Beatriz Elizabeth Altamirano, juez del Superior Tribunal de Justicia y referente de la Oficina de la Mujer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El origen de la conmemoración

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal, llamadas Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana.

La campaña internacional se originó desde el Women’s Global Leadership Institute con la coordinación del Center for Women’s Global Leadership en 1991.

En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de ese año, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.