Incesante pedido de ayuda de una niña hospitalizada

Denise tiene 14 años y hace dos meses le diagnosticaron Sarcoma de Ewing, un extraño cáncer, por eso debe viajar con urgencia a Buenos Aires para un mejor tratamiento. Su familia que es de escasos recursos hace un llamado a la solidaridad de los jujeños.

Al respecto, Pamela Galeano, madre de la niña, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "es un tumor cancerígeno que lo tiene en la médula ósea. Está internada en el Hospital de Niños con quimioterapia pero en estos momentos no se la pueden hacer porque tiene fiebre y no saben por qué razón. Después de hacerle la quimioterapia y una resonancia me dijeron que van a sacar la fecha para el viaje".

Viven en el barrio Alto Comedero y junto a su madre, viajarán al hospital Garrahan de Buenos Aires. Denise tiene dos hermanos menores, una niña de 12 años y un varón de 9. Los pequeños quedarán a cargo de su abuelo que vive en Córdoba y vendrá a la provincia para cuidarlos.

"En el Garrahan van a saber bien lo que tienen que hacerle, puede ser una operación para sacarle lo que tiene en la espalda o hacerle una radioterapia, me dijeron los médicos. Hace dos meses empezó con eso pero antes no tenía nada, era una niña sana", añadió.

En ese sentido, comentó que "la enfermedad se le despertó de repente, ella era una niña sana que hacía actividad física como cualquier persona, iba al secundario, andaba en bicicleta y jugaba a la pelota. Hacía de todo, pero de la noche a la mañana se le despertó esto".

Sobre el primer síntoma que presentó la niña, su madre sostuvo que "empezó con un dolor de brazo muy fuerte, por eso fuimos al hospital y nos dijeron que era porque había dormido mal, pero eso fue empeorando con el paso de los días. El dolor luego se le fue al otro brazo y de ahí a las piernas, no podía caminar, le había quitado la movilidad".

Se dirigieron de inmediato al hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero y desde ahí la trasladaron al hospital de Niños "Héctor Quintana". Durante unos cinco días le realizaron estudios de diferente índole y en la "última resonancia le salió que tenía algo en la espalda", señaló.

A raíz de esa situación le practicaron dos cirugías en la zona de la espalda para saber con más exactitud qué era lo que ocurría con Denise, "primero le hicieron una para sacarle lo que le molestaba en la médula ósea, ella una mano no puede mover. Y las piernas las tiene débiles, no camina sola. La abrieron y le sacaron un pedacito para hacerle una muestra y saber qué tenía pero parece que no fue suficiente porque tuvieron que volver a abrirla y con esa muestra le detectaron definitivamente la enfermedad", afirmó.

Asimismo, aseguró que "todo lo que me está pasando ahora es nuevo porque nunca pasamos por eso. Siempre mis hijos fueron sanos y esto la verdad que me tomó por sorpresa, fue de la noche a la mañana que se le despertó esto. Todavía no le pueden hacer la quimio para saber cuándo nos vamos, está con fiebre por eso no nos dieron la fecha aún, seguramente en diez o quince días nos estaremos yendo".

Las características del Sarcoma de Ewing

El Sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer poco frecuente que se manifiesta en los huesos o en el tejido blando alrededor de ellos. Este tipo de cáncer suele aparecer en los huesos largos de la pelvis, las piernas o los brazos, pero puede manifestarse en cualquier hueso. Con menor frecuencia, la patología aparece en los tejidos blandos de los brazos, las piernas, el abdomen u otros lugares.

Los resultados han mejorado de manera significativa gracias a los avances importantes en el tratamiento del Sarcoma de Ewing. Una vez completado el tratamiento, las personas deben someterse a controles de por vida para detectar posibles efectos tardíos de la quimioterapia y la radiación intensas.

La enfermedad es más frecuente en los adolescentes y en los adultos jóvenes, pero puede aparecer a cualquier edad.

Principales síntomas

Los signos y síntomas del Sarcoma de Ewing comprenden los siguientes: dolor, hinchazón o sensibilidad cerca de la zona afectada, dolor en los huesos, que puede empeorar durante la noche o al realizar actividad física, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida, adelgazamiento no intencional y fractura de huesos sin causa conocida.

El Sarcoma de Ewing puede propagarse desde el lugar donde se inició hacia otras áreas, lo cual dificulta el tratamiento y la recuperación. Por ejemplo, el cáncer puede diseminarse a otros tejidos, la médula ósea, otros huesos o los pulmones. También puede volver a aparecer después del tratamiento.

Como ocurre con otros tipos de cáncer grave, la radioterapia y la quimioterapia intensas para el Sarcoma de Ewing pueden provocar efectos secundarios significativos, que son tanto a corto como a largo plazo.

El equipo de atención médica toma medidas para tratar y controlar estos efectos lo mejor posible.

Además, es importante aprender a prestarles atención y comunicarse con el equipo médico si existen inquietudes.

El Sarcoma de Ewing no puede prevenirse, este tipo de cáncer no es hereditario y no existe un vínculo conocido con ningún problema ambiental o en el estilo de vida.

Cualquier ayuda es bienvenida

Cualquier colaboración será muy bienvenida por la familia ya que se encuentran atravesando una dura realidad.

Dinero o alimentos

Se puede ayudarlos con dinero en efectivo, alimentos de cualquier índole o mercadería en general para el hogar.

Para comunicarse con ellos el número disponible es el 388- 154655618.

“Todo suma, cualquier ayuda nos sirve de mucho. A la sociedad le pido ayuda, cualquier colaboración es muy necesaria para mis hijos”, finalizó la madre.