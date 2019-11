VIDEO. Curioso gato se desliza por un tobogán a la piscina y se arrepiente al instante

Subirse al tobogán de una piscina a veces no parece ser una buena idea, y menos si eres de esos que no les gusta sentir el agua. A este gato no le agradó la idea de aventarse a nadar; sin embargó, cuando menos lo pensó, ya estaba dentro del agua.

Un curioso video de YouTube nos muestra el instante en que un minino subió a lo alto de un tobogán en una piscina de Mississippi (EE.UU.), con la simple intención de observar desde arriba, pero una mala maniobra le jugó una mala pasada.

El curioso felino, llamado Max, da unos pasos y termina por resbalar del tobogán, a pesar que este intenta sujetarse del borde, fue inútil pues estaba cayendo en dirección del agua.

El video fue compartido recientemente por la página ViralHog en su canal de YouTube y ha tenido gran alcance en los usuarios que se divierten al ver este momento. No te lo pierdas, a continuación te dejamos el clip. Definitivamente, la curiosidad ‘mató’ al gato.