Su último deseo fue tomar una cerveza con sus hijos y la foto se volvió viral

El último deseo de Norbert Schemm era simple: una última cerveza con sus hijos. Y lo cumplió. La foto que retrató tal momento se volvió viral en Twitter luego de que la compartiera su nieto: el tuit obtuvo 318.000 likes y fue compartida 30.200 veces.

"Mi abuelo falleció hoy. Anoche todo lo que quería era tomar una última cerveza con sus hijos", escribió para acompañar la imagen de su abuelo, un hombre de 87 años de edad de Appleton, Wisconsin, que sonríe con su botella de cerveza junto a su esposa, Joanne y sus hijos Bob, Tom y John.

"Ese momento significó mucho para mi abuelo", le dijo Adam Schemm a la sección Today de la página Web de la cadena NBC. "Puedes decir que todos saben lo que va a pasar, y sólo quieren disfrutar de estar juntos. Todos tienen esa mirada", siguió.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW — Adam Schemm (@AdamSchemm) 21 de noviembre de 2019

Schemm, que tenía cáncer de colon en etapa 4, murió a la noche siguiente. "Fueron los últimos 90 minutos juntos. Bebieron cerveza y hablaron de la familia y él hizo que todos prometieran cuidar de mi abuela. Estuvieron casados durante 65 años", contó Adam.

La imagen tocó una fibra sensible de la íronica red social, Twitter, en la que muchas personas respondieron con fotos similares. "Lo entiendo perfectamente. La cerveza más dura que he bebido", escribió un usuario. "Hice lo mismo con mi padre en mayo", escribió otro. Una mujer respondió con una foto suya tomando un vasito de Bailey's con su abuela enferma.

Did the same thing with my Dad in May. Cold beer and a Yankee game. My condolences pic.twitter.com/aNSULc7AT8 — Robert Dorsch (@RichterSupt) 22 de noviembre de 2019

My grandmom did the same thing but with shots of Bailey’s 😭💓 pic.twitter.com/LjSg757YIn — gnocchi plate (@brussproutsrock) 21 de noviembre de 2019

Fuente: Clarin.