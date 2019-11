"La Unju participará activamente de este plan nacional contra el hambre"

El rector de la Unju, Rodolfo Tecchi, explicó que esperan consolidar y ampliar las nuevas sedes, abrir carreras de Enfermería Profesional y Licenciatura en Enfermería, que se acredite Abogacía para realizar el lanzamiento y que se revierta el retraso presupuestario ya que la deuda asciende a $50 millones en la casa de altos estudios en la provincia y $400 millones en todo el sistema universitario del país.

Se cumplió el 70º aniversario de la gratuidad de la educación universitaria, ¿qué reflexión hace al respecto frente a la actual realidad?

- La gratuidad no logró ser aceptada mayoritariamente durante la reforma de 1918, a pesar de que algunos delegados estudiantiles al Congreso de la Federación Universitaria Argentina no lograron los votos para que se apruebe, fue un tema que quedó pendiente en la reforma y recién en 1949 el Gobierno de Juan Domingo Perón estableció por decreto la anulación de todo tipo de tasa y pago que debiera hacerse en la universidad pública. Además dispuso que el Estado se haga cargo del financiamiento total de las universidades nacionales. Eso logró que en muy pocos años se triplicara el número de estudiantes en las universidades públicas. Sólo en unos 40 países del mundo sigue siendo gratuita la universidad, en países que tienen los mejores índices de equidad social como los escandinavos u Holanda. Hoy en países latinoamericanos como Chile, los estudiantes tienen que acceder a créditos bancarios para financiar sus estudios universitarios, y quedan endeudados y ese es uno de los problemas que está causando protestas en Chile. Nosotros defendemos la universidad pública y gratuita. En todas los conferencias este año hemos llegado a la conclusión de que hoy ya no alcanza con la gratuidad sino que para garantizar el derecho al acceso de la educación superior, hay que implementar planes, becas, estímulos, apoyo y contención.

¿Cómo está la universidad a nivel presupuestario, deuda? Ante el cambio de Gobierno ¿esperan que esto se revierta?

-Estamos terminando el año con una deuda para todo el sistema universitario público en Argentina de 4.000 millones de pesos, que no han sido enviados por el Ministerio de Educación de la Nación. Eso fue reclamado por el CIN a las autoridades salientes, que dejen por lo menos saldada la deuda, que ejecuten el presupuesto que fue aprobado.

Las perspectivas para el próximo Gobierno para nosotros son muy buenas dentro de las restricciones que va a tener. Obviamente confiamos en que Alberto Fernández le va a volver a dar el lugar que merecen las universidades argentinas.

¿Y de cuánto es la deuda para con la Universidad Nacional de Jujuy?

-Aproximadamente quedaron entre 40 y 50 millones de pesos de deuda que si no la paga este Gobierno hasta el 10 de diciembre, esperamos que esos fondos sean remitidos por el próximo Gobierno.

¿Qué limitaciones ha significado esta deuda y retrasos para la Unju?

-Básicamente no poder avanzar en las obras y en la construcción de un comedor universitario, de dos edificios de aulas, postergar acciones de mantenimiento de equipos, edilicio y algunas cuestiones, tratando obviamente de priorizar el pago de salarios y los costos de funcionamiento más indispensables. En investigación el golpe fue muy duro, los subsidios llegaron en cuentagotas, no se ejecutaron en tiempo y forma, tenemos retraso de la compra de equipamiento, y eso hace que impacte fuertemente en la actividad científica técnica. Dispusimos de algunos de los pocos recursos que tenemos para atender también el funcionamiento de los institutos, por ejemplo del Conicet, para que no dejaran de funcionar.

¿Usted estuvo en una reunión con el presidente electo, se habló de asignarle mayor presupuesto?

-No, en la reunión lo que se trató fue el papel que vamos a jugar las universidades públicas en el plan de gobierno de lucha contra el hambre. Le ofrecimos la posibilidad de que las universidades públicas en cada provincia hagan un seguimiento de todas las acciones y actividades que se realicen en función del plan, para ver si ejecutan como él espera que se ejecuten. Y después cada una de las universidades va a elaborar el plan de acción con la urgencia de abordar el tema del hambre en la Argentina. En particular la Secretaría de Extensión está elaborando un plan de acciones y actividades que va a ofrecer la Unju para participar activamente de este plan.

¿Cómo sería ese aporte, un seguimiento o en qué sentido sería?

-Por un lado sí, en un seguimiento de todas las acciones e identificar los sectores más vulnerables que necesiten realmente más ayuda, más colaboración en este sentido. El plan no sólo incluye la asistencia a los sectores que más necesitan resolver el problema del hambre sino un fuerte impulso a la producción de alimentos. Así que nosotros vamos a poner toda nuestra capacidad técnica para apoyar particularmente a los sectores de la agricultura familiar, y con las empresas productoras de alimentos. El plan de Alberto Fernández no asistencialista sino que además lo que va intentar hacer es también acercar la producción de alimentos a quienes más lo necesitan y a precios accesibles, o subsidiando a los sectores que necesitan acceder a los alimentos. Se habló también que esto implica mejorar la calidad de los alimentos que llegan. La Unju que tiene todo un desarrollo, va a potenciar su área de cocina regional para que la gente pueda acceder a una alimentación de calidad.

¿La Unju va a seguir ampliando las sedes y abriendo nuevas carreras?

-No, la Universidad de Jujuy ya está presente en las cuatro regiones y la tarea que queda por delante para los próximos dos años es ir consolidando y ampliando cada una de las sedes que ya están. Y vamos a empezar a atender con otras metodologías, otros abordajes pedagógicos, con fuerte componente tecnológico, a regiones más alejadas o poblaciones más postergadas de la provincia en las cuáles no podemos llegar con la actividad presencial al 100%, porque no estamos en condiciones presupuestarias de hacerlo. El desafío que tiene la universidad en los próximos años es consolidar el crecimiento, desarrollo en cada una de las localidades. Para eso, finalmente la Universidad de Jujuy terminó su autoevaluación, duró todo el año identificando los sectores más fuertes y las áreas más débiles. El año que viene la Coneau va a iniciar el trámite de evaluación externa, vamos a recibir la visita de académicos externos a la Unju que van a evaluarnos. Con la autoevaluación y la evaluación externa vamos a poder focalizar qué sectores necesitan que le prestemos mayor atención.

¿Van a abrir las carreras que tenían previsto, la de Abogacía y Medicina?

-Sí, Abogacía está en proceso de acreditación, ni bien se acredite se iniciará, y el año que viene vamos a iniciar la carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas, empezará en marzo o abril, y después tenemos una cantidad importante de postgrados en proceso de acreditación para iniciar las clases. La novedad es que a través de nuestra Escuela Nacional de Salud hemos empezado los contactos para trabajar junto con la Escuela de Enfermería Páterson en un plan que nos permita en el corto plazo establecer las carreras universitarias en el área de Enfermería. Son Enfermero Profesional, de tres años y la Licenciatura en Enfermería. Y en Medicina estamos esperando el ofrecimiento de la Universidad Nacional de Salta de acompañarnos, después de su experiencia ver de qué manera podríamos en un par de años implementar la carrera.

¿En este acercamiento que tuvo con el presidente electo, hubo algún ofrecimiento de un cargo nacional?

-Estuvo o estoy en listados de posibles funcionarios, pero voy a cumplir mi decisión de cumplir el mandato que tengo como rector hasta el año 2022. Más allá de que siempre se especula porque he sido presidente del CIN, no voy a ir a ningún cargo que me obligue a dejar el Rectorado.