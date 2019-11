El Presupuesto 2020 se tratará el 3 de diciembre

Durante la cuarta sesión especial la Legislatura provincial dio ingreso al Presupuesto 2020, enviado por el Poder Ejecutivo. Será tratado el 3 de diciembre en sesión extraordinaria.

Además, respecto del presupuesto para el próximo año el presidente del Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis, afirmó que el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, asistirá hoy a las 10 a la Cámara de Diputados para informar detalles de lo que proyecta.

En la ocasión, los diputados de los diferentes bloques podrán despejar inquietudes y dudas.

Tribunal de Cuentas

Asimismo y con mayoría simple fue aprobada ayer en el recinto la ley 6.148, que es una modificación de la Ley 4.376 orgánica del Tribunal de Cuentas de la provincia de Jujuy.

La sesión matutina estuvo presidida por el vicegobernador, Carlos Haquim e inició con la presencia de cuarenta y dos diputados.

En la oportunidad, previo al tratamiento de la Ley 6.148 tomaron estado parlamentario y pasaron a sus respectivas comisiones, cuatro proyectos.

El primero de ellos por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación dos fracciones de terrenos, ambos ubicados en La Banda (Tilcara) para la ejecución de obras de infraestructura, que fue presentado por el Poder Ejecutivo provincial, que pasó a las comisiones de Asuntos Institucionales, y de Obras y Servicios Públicos.

De los tres restantes, el segundo de ellos trata la presentación del Presupuesto General de gastos y cálculo de recursos por el ejercicio 2020. Adjunta Tomos I, II, III, IV, V, VI y Anexo Trabajo Público para lo cual hoy fueron invitados a presentarse en la Legislatura, el ministro de Hacienda y sus asesores a fin de que brinden detalles del mismo. La sesión para su tratamiento fue fijada para martes 3 de diciembre.

El tercer proyecto es la ley impositiva para el Ejercicio Fiscal 2020 y el cuarto proyecto, es la Modificación del Código Fiscal Ley 5.791, todos del Poder Ejecutivo provincial que pasaron a la Comisión de Finanzas.

Durante la sesión también se presentó un proyecto para la conformación de una Comisión Investigadora por los hechos ocurrido en el Ingenio La Esperanza a cargo de Pedro Belizán presidente del bloque del PJ, como así también solicitaron saber del estado de salud de la diputada Mabel Balconte, quien se descompensó momentos antes de iniciada la sesión. Cabe apuntar que los ausentes en esta cuarta sesión especial fueron los diputados Tejerina, Balconte, Ortíz y Cabana.

En cuanto a la situación de La Esperanza, el diputado Juan Manuel Esquivel (Fuyo) impulsó un pedido de informes y una reunión de comisión, mientras que Alejandro Vilca del Frente de Izquierda y otros diputados adhirieron al minuto de silencio solicitado por el diputado Alberto Matuk (PJ) por los hechos acaecidos en el mencionado Ingenio.

Investigar qué pasó en el Ingenio

Concluida la sesión especial, en rueda de prensa el diputado Rubén Rivarola destacó el pedido realizado por su bloque referido a la creación de una Comisión de Investigación de lo ocurrido en el Ingenio La Esperanza.

“Se armará en la Legislatura una Comisión Investigadora que estará conformada por doce miembros, de manera que podrán participar todos para comenzar a trabajar. No echamos la culpa a nadie pero sí queremos que se aclaren los motivos de este trágico accidente que hubo en el Ingenio La Esperanza. Es un ingenio que viene bastante golpeado, ya que primero se habló de 1.250 empleados y ahora se habla de 600. Queremos ver qué modificaciones hizo el nuevo dueño, si realmente es como se dice que los empleados han presentado notas por la inseguridad en el Ministerio de Trabajo”.

Al respecto advirtió que “nosotros no queremos hacer política con el suceso tan fuerte que ha pasado en el ingenio pero sí queremos saber quiénes son los responsables”.

En cuanto a que el bloque opositor ha objetado la modificación de la Ley del Tribunal de Cuentas señaló que “esas son modificaciones que hace el Poder Ejecutivo y que viene al Poder Legislativo, pero por supuesto nosotros no hemos votado esa ley que salió, porque fue sacada por mayoría simple”.

Aclaró que no fue necesaria su aprobación con los dos tercios debido a que ya había pasado por la Comisión respectiva.

Más adelante fue consultado respecto a que quedó pendiente el tema de Mabel Balconte cuando recibió el beneficio de que se pueda reducir la pena de una condena de ocho años, opinó que “es una diputada, una compañera de banca, nosotros no decidimos ni más ni menos años, eso lo decide la Justicia. Si le ha bajado la pena, eso es responsabilidad total de la Justicia, de ninguna forma de la Cámara de Diputados.

Nosotros no somos la Justicia, podemos decir y pensar lo que realmente uno piensa pero de ninguna forma somos Justicia, para eso hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y si este último realmente vio que no son los años que le corresponde, nosotros desde el Poder Legislativo tenemos que acatar esa decisión. Hoy (por ayer) lamentablemente se descompensó y Dios quiera que se mejore, que esté bien, y si la Justicia ya se expidió, para mí es suficiente”, finalizó el legislador.

“Mayor agilidad y transparencia”

“Si el Tribunal de Cuentas no hubiera estado manejado políticamente por el fellnerismo no hubiesen desaparecido los fondos para la construcción de 1.836 viviendas”, de esa manera respondió el diputado Guido Luna a las acusaciones de diputados del Justicialismo respecto a que, desde el Gobierno provincial, con la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, se pretende neutralizar el control de las cuentas del Estado.

“Cuando fueron oficialismo no les importó la institucionalidad, ni la transparencia de las cuentas públicas que hoy tanto pregonan”, cuestionó el diputado Luna, tras lo cual acusó a los legisladores opositores de no haber llamado la atención al órgano de control para que “controle los fondos que recibía la organización social Tupac Amaru para viviendas que no construía o que dejaba a medio realizar”.

“Durante 15 años se vaciaron las arcas del Estado ante omisión del órgano de control que debería haber actuado de manera independiente y no bajo las órdenes del poder político de turno”, dijo el legislador oficialista, y aseguró no entender la “queja” de la oposición, siendo que con la modificación de la ley orgánica, se le otorgó “agilidad y transparencia”.

A su turno el diputado Osvaldo Cuellar defendió la modificación puntualizando que se busca mejorar la participación interna del organismo de control a los efectos que tenga mayor “transparencia en la toma de decisiones”.