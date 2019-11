El reto de la silla es furor en las redes ¿te animas al desafío?

El reto de la silla es el nuevo desafío que tomó protagonismo la última semana en las redes sociales y que al parecer, no tiene ninguna lógica.

Este desafío consiste en que una persona se pare pegada de frente a una pared, para luego dar dos pasos para atrás y poner una silla delante. Posteriormente, deberá doblar la espalda y levantar la silla con los brazos.

Lo curioso de este duelo es que las mujeres pueden lograrlo sin problemas, mientras que los hombres tienen serias dificultades para terminarlo.

Según el creador de este juego aeróbico, el médico cardiólogo Juan Rivera, quien tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, solo existe una explicación de por qué hay tanta diferencia entre las personas de diferente sexo cuando llevan adelante este prueba.

"Tiene una explicación médica y es que nosotros (los hombres) tenemos el centro de gravedad, más masa en el abdomen y a la hora de ponernos de pie se nos hace mucho más difícil", dijo Rivera en el video, que le pidió a quienes lo intenten, que suban la grabación a las redes sociales y varios se animaron a hacerlo.

Had everyone trying the #ChairChallenge @ office today & the gals could all do it, but the guys could not. Not even if they played football at West Point 🧐 Sad. // @CaptainCons pic.twitter.com/rfffNq8tOC