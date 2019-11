No habrá bono de fin de año para los estatales jujeños

"No hay posibilidades de un bono. Absolutamente no. Y de una recomposición salarial en realidad está muy difícil para hacerlo sobre todo porque como ustedes bien saben el 10 de diciembre va haber un cambio de gobierno, todavía hay una gran expectativa pero también existe una gran incertidumbre porque no sabemos cómo va seguir la cosa", sentenció el Ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Sadir, echando por tierra la posibilidad que los empleados públicos cobren algún tipo de bono en el cierre de este año.

El anuncio lo hizo a los medios de prensa que estaban apostados en la Legislatura de la Provincia, donde Sadir asistió en el marco de dar a conocer los detalles del Presupuesto 2020.

