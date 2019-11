Árbol cayó sobre autos

Parte de un eucaliptos cayó ayer sobre la calle Hernán Figueroa del barrio José Hernández de Perico, generando daños muy importantes, inclusive terminó dañando a dos vehículos que estaban estacionados en el lugar. Hubo indignación de parte de los vecinos damnificados, ya que venían solicitando siempre la poda de ramas de los árboles ubicados en ese sector.

El hecho sucedió alrededor de las 11.30 de la mañana en la mencionada arteria de la zona próxima al populoso sector de Santo Domingo, fue cuando corría algo de viento y de pronto se desprendieron dos enormes ramas de un árbol, que está como tantos otros, a un costado de la ruta provincial Nº 47, produciendo un daño significativo a vecinos.

Al caer sobre la calle, estas enormes ramas de eucaliptos arrasaron con los cables de los servicios de energía eléctrica, cable de televisión y de teléfono de este espacio barrial, además cayó sobre dos autos estacionados, generando daños elocuentes en las carrocerías y los parabrisas de un coche de marca Chevrolet Meriva y otro Fiat Uno.

Según denuncian los vecinos, esta situación se podría haber evitado, aseguran que sería responsabilidad de la Municipalidad de Perico, ya que reiteradas veces solicitaron cortar los árboles o en su defecto las ramas que no estaban en condiciones. El desprendimiento de estas partes de los eucaliptos, se debió a un leve viento que corría a esa hora, no era violento ni fuerte, pero las ramas no aguantaron y cayeron, perjudicando a los vecinos.

Estos viejos eucaliptos, son árboles con mucho peso que datan de un largo tiempo, con madera de poca resistencia, de hecho la mayoría de árboles que existen en el lugar, tuvieron un crecimiento inclinado, es decir ante próximas precipitaciones y vientos, podrían volver a desprenderse más ramas o caer el árbol.

Gerardo Echenique es un vecino afectado y dijo que "esto se sabía que iba a ocurrir, no tan solo yo, lo sabían la gente del municipio, los concejales, el intendente electo que en su momento era concejal y asumió un compromiso personal en sacarlos, nunca lo hizo, sólo sacó de otro costado y quedaron estos peligrosos. Bueno todos sabían que esto podría pasar con los árboles, gracias a Dios no hay víctimas para lamentar, pero la cuestión para nosotros no es fácil".