Descendió a menos de dos dígitos la mortalidad infantil

Fue presentado el informe del descenso de la mortalidad infantil en Jujuy, que por primera vez en la historia en la provincia ubicó los indicadores por debajo de los dos dígitos disminuyendo a 9,1 durante el año 2018 ya que cuando comenzó el Gobierno actual era de 11,6, es decir, 35 niños menos que murieron en edades de 0 a 1 año de edad.

Vale destacar que en el 2018 Jujuy fue la provincia del NOA con menor mortalidad infantil.

Además, a través de las políticas de planificación familiar se logró bajar la tasa de embarazo en adolescentes, descendió el número de muertes maternas y suicidios.

Estos datos fueron anunciados en conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con la presencia de Gerardo Morales, gobernador de la provincia; Gustavo Bouhid, ministro de Salud, y de Antonio Buljubacich director de Maternidad e Infancia de la provincia.

Al respecto, Buljubacich consideró oportuno recordar que el 20 del corriente se celebró el 30º aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, "por lo que este es un buen momento para que como provincia presentemos un indicador de mortalidad infantil. Es un indicador muy sensible que permite medir, cuantificar, evaluar el resultado de una gestión que anuncia que por primera vez tenemos una tasa de mortalidad infantil inferior a los dos dígitos. Esto es 9,1 que si lo relacionamos con el 2016, tuvimos un descenso muy importante de 2,5 que se traduce para hablar en términos más concretos, en 35 niños menos que murieron en edades de 0 a un año de edad. La tasa tiene dos componentes y esto es el neonatal y el pos neonatal. El descenso observado en esta tasa se debe en gran parte a la disminución de las muertes en el primer período, donde se observa el mayor descenso.

Las afecciones perinatales y las malformaciones son las que mayor contribuyen a esto, además, el segundo componente que es el pos neonatal que también registró un descenso en la cantidad de muertes por infecciones en procesos respiratorios, trastornos metabólicos y enfermedades del sistema nervioso central. Se observa en estos últimos dos años que hemos tenido un descenso más vertiginoso, donde se puede observar que hoy estamos en una tasa de 9,1 cuando la tasa de Nación es de 8,8 y solamente estamos a 3 décimas de la media nacional que es uno de los objetivos. También se observa que tanto el neonatal como el pos neonatal descendieron".

Explicó que "es el resultado de todo un proceso que se hizo, una regionalización, de captación temprano de embarazo, evaluación del riesgo y tratamiento de la emergencia obstétrica. Se hizo un fortalecimiento de las unidades de terapias intensivas neonatal, fundamentalmente la de Materno Infantil que es la única de tercer nivel y los hospitales de segundo nivel. Es decir que trabajamos fuertemente en lo que es regionalización". Asimismo, señaló que "todas las madres tienen derecho a planificar su embarazo y a que el niño nazca en el lugar más oportuno de acuerdo al riesgo que tiene. Por ello también trabajamos fuertemente estos años en la planificación familiar. Por ejemplo, en el 2014 se comenzó con la tecnología de los famosos chips. Esto es un método anticonceptivo sumamente adecuado para las adolescentes. En ese año se distribuyeron 500 implantes y el año 2018 se distribuyeron 5.000, lo que habla de un fuerte trabajo para que las adolescentes puedan decidir cuándo embarazarse y cuándo no".

“Podemos mejorarlos más, el camino es este”

“Todo lo que hacemos está en el marco de las normas y protocolos internacionales para las mejores prácticas”, destacó Morales.

El gobernador de la provincia felicitó a todo el equipo de Salud desde el ministro Bouhid y particularmente al doctor Buljubacich “quien lideró a los equipos y a esta política activa en todo el territorio”, apuntó. Es un buen dato que Jujuy baje a menos de dos dígitos la mortalidad infantil, y este es un tema importante porque da cuenta de para qué sirven las inversiones.

Estos son de aquellos indicadores duros, que tienen que ver con que no se dan si es que no hay un proceso antes y si no hay un trabajo que lleva tiempo. No se puede bajar la mortalidad infantil de un día para otro ni de un año para otro. Los indicadores son la conclusión de todo un proceso y toda una etapa. Bajar de 11,6 en 2016 a 9,1 es realmente un gran logro que obviamente hay que mantener con mucha más presencia en el territorio. Seguir el camino del plan estratégico, realizando inversiones, poniendo en marcha estos cambios culturales de estos procesos educativos, estos sistemas de planificación familiar de los que habló Buljubacich, que tienen que ver con la mejora también en otros indicadores duros”.

“Bajar la mortalidad materna, también es otro dato duro, es un dato fuerte, estructural que da cuenta de la aplicación de políticas públicas. También de bajar de un poco más de 19 a 15 puntos el embarazo adolescente, también da cuenta de todo lo que se hace no sólo en el área de salud sino también en el área educativa que hacemos todos como comunidad. Para nosotros era muy importante poner en valor y en conocimiento de la sociedad jujeña esto que son logros de todos en definitiva. Obviamente que hay una política, que hay un plan estratégico, pero acá hay gente que trabaja todos los días, que tiene que ver con un liderazgo en un Ministerio y la aplicación efectiva de políticas por parte del doctor Buljubacich. Que detrás de esto hay médicos, enfermeras, agentes sanitarios, sistemas de información, mejoramiento en la aplicación para atender la salud de las personas.

Obviamente que esto es un desafío y hay que mantener estos indicadores, que podemos mejorarlos más, siempre se puede estar mejor, pero el camino es este. Estamos muy contentos con estos hitos”.

“En definitiva lo son y como digo, son números importantes de datos estructurales que sirven para ver si vamos por el buen camino. Estamos convencidos que en él estamos, así que vamos a seguir profundizando esta política”, finalizó.

Resaltan los avances

El doctor Buljubacich precisó sobre las muertes maternas que “en el 2015 se murieron en la provincia 10 madres embarazadas; en el 2016 fueron 4; en el 2017 fueron 4 y en el 2018 murió solo una. Esto representa una tasa de mortalidad materna del 0,8 por 10.000 nacidos vivos, muy por debajo de la tasa de la media nacional que es de 3,4”. En síntesis “hemos descendido merced a la política implementada y a las estrategias seguidas en los últimos cuatro años.

En la provincia logró descender la mortalidad infantil por primera vez en la historia, un valor por debajo de dos dígitos; descendimos el porcentual de embarazos adolescentes y descendimos el número de muertes maternas. Este es el anuncio que queremos hacer y aprovechar para agradecerle al gobernador Gerardo Morales de habernos dejado la posibilidad de ejecutar políticas de salud tendientes a mejorar la salud materno infantil y de adolescentes en la provincia”.

Política de salud

El ministro de Salud Gustavo Bouhid resaltó que se trata de un anuncio importante que “nos pone en el marco estratégico que consolida el dato de disminución de mortalidad infantil en la provincia a 9,1, que cuando empezamos el Gobierno era de 11,6. También se disminuyó la mortalidad materna por debajo de la media nacional; la tasa de embarazo adolescente y un marcador también muy duro e importante es la disminución de la tasa de suicidios.

Todos indicadores que responden a una política de salud que ha tomado el gobernador donde se hizo inversiones de más de $ 600 millones en nuestros hospitales, puestos de salud, equipos profesionales y que realmente es el logro del trabajo mancomunado y conjunto tanto del doctor Buljubacich y su equipo como de los agentes sanitarios, de todos los integrantes del equipo de salud, enfermeras y médicos que han tenido un trabajo encomiable, donde decimos que primero está la gente”.