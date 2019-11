Diputados electos recibieron diplomas

La Justicia Electoral Federal de Jujuy proclamó y entregó ayer los diplomas honoríficos a los diputados nacionales electos el pasado 27 de octubre Carolina Moisés y Julio Ferreyra del Frente de Todos y Jorge Rizzotti de Juntos por el Cambio.

Los diputados nacionales fueron electos el pasado 27 de octubre en los comicios generales y asumirán sus bancas el 10 de diciembre.

El acto se desarrolló en el salón "Macedonio Graz" de la Secretaría Electoral Nacional, contó con la presencia de familiares y funcionarios. El único ausente fue el actual ministro Jorge Rizzotti, quien se encontraba en Buenos Aires, pero en su lugar acudió el apoderado del partido.

Presidió la Junta Nacional Electoral integrada por el juez federal con Competencia Electoral Esteban Hansen, vocales la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone; el fiscal federal electoral Federico Zurueta; el secretario electoral nacional Distrito Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero y la prosecretaria, Alejandra Canónica.

Moisés, tras recibir su distinción, dijo que "ha sido mucho esfuerzo ganar las elecciones desde el peronismo en estos cuatro años" y agregó que "siento la cantidad de kilómetros recorridos, de pueblos visitados, los mensajes de la gente y las expectativas puestas en este proyecto político. Es una mezcla de responsabilidad, pero también de ver concluida una etapa que empezó a comienzos de año".

"Siento orgullo como sampedreña de haber logrado convencer y contener a tantos jujeños, y hoy poder trabajar por todos y representando a Jujuy con la sabiduría necesaria y estar a la altura de las circunstancias para con todos y continuar con esta construcción colectiva", afirmó.

En cuanto al trabajo legislativo, la diputada resaltó el paquete de medidas que está preparando el presidente Alberto Fernández con todo su equipo de trabajo y que enviará al Congreso.

En referencia a Jujuy dijo que "recorrí la provincia muchas veces, y la situación de pobreza es el mayor desafío a resolver de una forma de impacto directo y con políticas públicas de alta intensidad para rápidamente tratar por lo menos de equilibrar esta situación. No es posible que los jujeños no puedan acceder a los alimentos. También nos preocupa la posibilidad de buscar equilibrio para las pymes y los comercios, es fundamental que puedan mantener la razón económica para que no cierren. De manera que dentro de la Emergencia Económica entiendo que habrá un auxilio a las pymes y el comercio", expresó.