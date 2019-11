Es importante replantearnos la mirada que tenemos sobre los niños, porque esto repercutirá en cómo los tratamos y qué les enseñamos.

Uno suele escuchar a los padres decir “es mi hijo y yo lo crio como quiero, que nadie se meta”. Vemos en este tipo de afirmación una mirada donde el sujeto no es reconocido como tal, el niño no está siendo visto como alguien con derechos propios, sino como un objeto, como una posesión. Estamos de acuerdo con la idea de que los padres tienen derecho a decidir que valores priorizar o que hábitos fortalecer, pero con el maltrato no se negocia. Nadie puede maltratar a un niño.

Esta mirada de posesión es suelo fértil para las violencias. Recordemos que la violencia es ejercer poder sobre otra persona para someterla a nuestra voluntad bajo la creencia de que existen jerarquías en las relaciones interpersonales que nos habilitan para avasallar al otro.

Los niños no son propiedad de nadie, no son posesiones y todos los adultos tienen responsabilidad para con ellos en lo que respecta a guardar y proteger su integridad.

Por ello hay que romper con la idea de que no debemos meternos, ya que si vemos actos de violencia es nuestra obligación protegerlos, entonces de ahora en más si vemos en la calle a un adulto maltratando a un niño o si vemos a un pariente maltratando a su hijo llamemos al 102 y realicemos la denuncia que puede ser hecha en forma anónima.

Decimos denuncia y hay quienes se asustan, pero las instituciones que velan por los niños buscan su bienestar, ellos siempre favorecerán que este con su familia, así que no creas que los padres serán castigados o perjudicados, al contrario. Hay familias que no actúan como un nido de protección y eso se puede trabajar, esos padres pueden aprender a relacionarse y solucionar en forma saludable los conflictos. No temas en pedir ayuda para tus niños.

Por todo esto es importante que cambiemos todos estos modos de mirarlos, que cambiemos nuestra percepción de ellos.

Las jerarquías no son justificativo para los maltratos, nadie tiene derecho a maltratar a otras personas, el maltrato deja marcas no solo en el cuerpo sino en el alma misma de los niños, quizá uno piensa equivocadamente que un grito no le hará daño minimizando el hecho, pero un grito si hace daño y en un vinculo donde hay un grito algo está pasando, algo pasa más allá del comportamiento del niño.

¿Porque no es bueno castigar a un niño?

La violencia es una forma nociva de resolver los conflictos, ya que vulnera los derechos afectando gravemente el psiquismo, además que como método de enseñanza es inútil porque no genera un verdadero movimiento o corrección del pensamiento. La persona actuara por miedo o culpa no por una comprensión real de la orden.

La forma correcta de resolver los conflictos es hablando, acercarme al otro, reconociéndolo como sujeto capaz de decidir y sentir por su propia cuenta. Ver que está detrás del comportamiento que quiero que modifique, enseñarle a como pensar no decirle que pensar, enseñarle cómo llegar a una conclusión o solución.

Al castigar a nuestros hijos ellos lo toman como natural, y luego podrán ser maltratados o maltratar a otros.

Con todo lo dicho te recomiendo que sí alguna vez te sucede que pierdes el control, más que preguntarte que está haciendo el niño o que puedes cambiar en él, pregúntate ¿Que me está pasando? ¿Porque estoy perdiendo el control? ¿Porque estoy descargando mi frustración con él?

Que sí te cuesta encontrar solución a esto, pidas ayuda a un profesional, los psicólogos podemos ayudarte.

Reflexiona sobre si te cuesta delegar , si te haces cargo de todo, quizá pasamos todo el día con nuestros hijos y no nos damos un descanso, es importante que tengas un momento para despejarte porque sino no pensaras con claridad y con todo esto te verás abrumado.

Cuando sientas que pasaste tu limite y te cueste retomar el control, pide ayuda seguro habrá alguien que pueda colaborar contigo.