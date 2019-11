El “lobo” levantó el paro e hizo fútbol formal

Después de la medida de fuerza, Gimnasia y Esgrima entrenó ayer por la tarde en Papel NOA. Hubo fútbol formal y en principio mañana ante Sarmiento repetiría equipo.

La decisión de no entrenar el martes llamó la atención de propios y extraño, pero era una medida que el plantel venía barajando ante la proximidad del receso. “Desde que arrancamos a entrenar se nos pagaron dos cuotas desde julio que arrancamos, estamos reclamando la tercer cuota, se llegó a un acuerdo con la dirigencia que una parte del plantel, los jugadores que menos cobran se les paguen el cien por cien y el resto, creo son 14, se les pague un 40 por ciento, no es lo que queremos nosotros, queremos el ciento por ciento de la tercera cuota, por un tema que se está necesitando plata, por eso el reclamo”, destacó Alejandro Frezzotti.

El volante y referente “albiceleste” es el único jugador designado para dialogar con los medios sobre la situación económica, por eso, después del trabajo vespertino, solo se acercó a los medios y explicó: “Verdaderamente se necesita, justo le tocó a esta comisión directiva que asumió ahora, pero la verdad se están esforzando un montón para conseguir el dinero, es difícil cuando no hay dinero, se complica, pero hay que pagar alquileres, pagar muchas cosas y se nos complicó y mucho y se decidió entrenar”.

Frezzotti dio a conocer cómo fue el arreglo con Atilio Córdoba, vicepresidente del club: “Se aceptó la propuesta de recibirla porque no hay plata y los jugadores del plantel están necesitando dinero, pero estamos viendo de qué manera reclamar lo que resta y reclamar para que nos paguen la cuarta cuota para irnos de vacaciones más o menos al día, quedaría la quinta pero eso queda el año que viene, hay un tema de alquileres, estamos reclamando eso, pero como dije antes, sabemos del esfuerzo que están haciendo Fabián, Atilio que agarraron ahora el club, pero también el plantel se está esforzando mucho, desde junio vienen trabajando bien todos y reclamamos algo que a nosotros nos pertenece”, detalló.

Si bien se sintió un ambiente disconforme, el jugador de Gimnasia sabe que no pueden perder tiempo, “nosotros volvimos a entrenar por eso, perder dos días de entrenamientos con miras a un partido importante ante un rival que está arriba, poder meternos en la Copa Argentina, poder ganar dos partidos seguidos y terminar de la mejor manera”, culminó Frezzotti.

Durante la práctica formal, el DT Marcelo Herrera dispuso del mismo once que viene de ganar la fecha pasada; De Giorgi; López, Sánchez, Lazzaroni y Sanabria; Carabajal, Morales y Gallegos; Córdoba, Castillejos y Juárez.

Hoy nuevamente realizarán trabajos con pelota parada, sin embargo, la duda surgió a partir de un golpe que tuvo Matías Córdoba y con el cual se retiró del entrenamiento generando preocupación.