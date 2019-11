Mañana habrá una exhibición amateur

Mañana desde las 20 se realizará una velada exhibición de boxeo en el predio ubicado al frente de la feria Copacabana de Alto Comedero.

Organizado por iglesia Encuentro con Dios por intermedio de Gimena Lizondo, la boxeadora que prepara su regreso al cuadrilátero, será una jornada diferente en la cual se contará con seis peleas.

"A pura adrenalina tiempos de cambio", fue denominada la jornada que cuenta con el apoyo de Power Center Gym, Dojo Tauros Kick Boxing, gimnasio Harry y Henry, escuela Juvenil de Reyes y Chunay Boxing Club.

Leonardo Rivas ante Maximiliano Huanco, Leonardo Reyes con Esteban Moreno, Rebeca Guerra y Vanesa Guerra, el duelo estelar entre los hermanos Jurado, Juan "Harry" y Rafael. Cierra Gimena Lizondo, entrena para volver a pelear, ante Rocío Rollano.

En el medio de la velada el predicador Gabriel Parada dedicará unas palabras a los presentes. "Es algo diferente, todos tenemos que tener un encuentro con Dios y que mejor forma de hacerlo a través del deporte", explicó Gimena Lizondo en su visita a El Tribuno de Jujuy.

La boxeadora vive tiempos de cambios y está en un proceso de reencontrarse, "tuve malas experiencia, por eso hace mucho que no peleo, pero mi acercamiento a la iglesia Encuentro con Dios me permitió volver a encaminarme", sostuvo.

La idea de Lizondo es pelear el próximo mes de diciembre ante una rival a designar, "estoy entrenando a full, me siento muy bien para volver a subir al ring, el tiempo que pasó no se recupera pero nunca es tarde, tengo 24 años y soy consciente de todo lo que puedo dar en este deporte que tanto me gusta", subrayó la pugilista que aspira a lograr ser profesional el próximo año, "tengo que sumar más peleas", puntualizó.