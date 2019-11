Arrolló a una embarazada y se fugó sin ayudarla

Pamela había partido desde Palpalá acompañada de una amiga para retirar un "huevito", la clásica butaca que se usa para transportar a un bebé en el auto.

Con todas las ilusiones de "mamá primeriza" ingresó a nuestra ciudad por avenida Almirante Brown cuando sintió un golpe en la parte trasera de su rodado y al despertar se encontró en el suelo atrapada su pierna por la moto y con su amiga que la abrazaba.

El incidente vial se registró el pasado martes alrededor de las 21.30 a metros de la intersección de avenida Almirante Brown y Gobernador Tello en barrio San Pedrito.

"Pense que había agarrado un desnivel" indica Pamela con una sonrisa a El Tribuno de Jujuy en su cama de la Sala de Alto Riesgo.

Sobre los hechos

Pamela vive en el barrio Alto Palpalá de la ciudad siderúrgica y con Fernando esperan su primer hijo que por suerte y con la bendición de Dios está todo bien.

"Realmente me llevé un gran susto" remarca, "pero mi amiga Alejandra al ver que nos caíamos me abrazó de tal manera que ella se lastimó el brazo y el codo, pero me cuidó la "panza", afirma siempre sonriente Pamela que está de 29 semanas. Su esposo al saber de la noticia llegó a los pocos minutos gracias a la gentileza de su "patrón" que lo trajo en su auto.

Pamela fue atendida en el lugar por una ambulancia del Same y una vez que fue evaluada en el lugar y dada su situación fue trasladada al Materno Infantil "Héctor Quintana" donde permanecerá hasta mañana.

Los testigos aportaron datos del automóvil de color blanco que después del impacto se dio a la fuga por avenida Gobernador Tello.

La policía de la seccional 6º pidió los videos de las cámaras de seguridad y buscan al desaprensivo chofer.