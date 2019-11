Piden adelantar discusión del precio del tabaco

El Gobierno provincial busca adelantar la negociación para fijar el precio del tabaco de modo de garantizar la producción tabacalera.

Enfatizan en que se profundizó el apoyo al sector para asegurar su financiamiento.

"Lo que nosotros esperamos es que haya un acuerdo en el sector tabacalero, no estamos en momentos de plantear diferencias. El gobernador me ha pedido que convoque a la Cooperativa de Tabacaleros y a la Cámara del Tabaco para que en vez de profundizar las críticas que nosotros sentimos desde la Cámara hacia la Cooperativa de Tabacaleros se avance", afirmó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles.

Explicó que la idea es lograr trabajar en forma conjunta como lo está haciendo Salta, con óptimos resultados. Planteó que si bien depende de la industria, el Gobierno debe salir en apoyo del sector tabacalero y tratar de discutir el tema.

"Queremos comenzar a discutir con mayor anticipación", dijo y recordó que antes se trataba en enero pero ahora prevén plantearlo en reunión de unidad coordinadora, de modo de ver qué estrategia llevar adelante.

Además, aseguró que la industria está dispuesta a abrir con anticipación el acopio si hay garantía de entrega de una determinada cantidad de tabaco.

Estimó que cada vez hay más exigencia, es más competitivo, asumiendo que es un sector que está en difícil situación, y donde los precios son más bajos. "Entonces necesitamos de un giro estratégico, del aporte de todos para poder salir adelante en la producción tabacaleras", precisó el ministro y aseguró que se busca ver qué se puede hacer con la fijación del precio del tabaco.

Al referirse al Fondo Especial del Tabaco (FET) recordó que se pagó cerca de 200 millones de pesos en los últimos días de complemento de precio al productor, "y estamos pagando 10,6 millones de pesos en la última etapa de amarillamiento y 25 millones de la lucha antigranizo". "Concluimos el tema de la asistencia prácticamente, con lo cual tenemos ejecutado el 100% del 20% que le corresponde distribuir al Gobierno de la provincia, todo en función de la asistencia del sector tabacalero", precisó Abud Robles y recordó que faltaría la distribución mensual de diciembre.

Explicó que se avecina el inicio de la cosecha luego de una campaña difícil del año pasado, por lo que están en preparación de la próxima.

Recordó que este año dieron asistencia a más de 440 pequeños productores con fertilizantes e insumos, en septiembre, para la siembra. Dijo que una parte es subsidiada y la otra se devolverá a precios históricos.

"Esta asistencia directa que se dio en el año 2019 fue del orden de 170 millones de pesos, viene a consolidar un programa que nosotros establecimos desde el año 2016 cuando nos hicimos cargo, y creo que ha sido lo que sostuvo toda esta estructura en la producción del sector tabacalero", aseguró el ministro.

Explicó que avanzaron en profundizar el apoyo a los pequeños y medianos productores, por indicación del gobernador. Por ello anunció que a través del Consejo de la Microempresa hay 30 créditos para entregar y 50 pedidos más para pequeños productores tabacaleros, que puedan hacer frente al inicio de la cosecha.

Pequeños productores y el POA

Los pequeños productores agropecuarios están preocupados por la próxima cosecha luego del intenso calor y a la espera de que avance la gestión del Programa Operativo Anual (POA), asistencia considerada fundamental para sostener la producción tabacalera, que este año llegó a 412 productores mediante abono y fertilizantes.

Explicó que se trata de la canasta básica de asistencia de fertilizantes para el próximo año, por la que se debía enviar a fines de octubre o principios de noviembre, con la idea de hacerlo antes del cambio de gobierno y evitar demoras.

Sostuvo que para el envío hace falta que firme el Ministerio de Producción, la Cooperativa de Tabacaleros y falta que lo haga la Cooperativa de Tabacaleros, y les apremia que se concrete antes del 7 de diciembre en que el referente del FET Marcelo Viegas Calçada dejará su cargo.

Explicó que fue un grupo de pequeños productores a gestionar la firma faltante, pero aseguró que eso serviría para sostener la lucha a otros productores. Planteó que la molestia está en que se busca priorizar a los productores porque de lo contrario no se puede sostener el circuito productivo del tabaco.

De hecho habían gestionado con la Cooperativa para que abran la brecha de comunicación de modo que informen la parte institucional y de comercialización, mientras la Cooperativa aporta asistiendo a los pequeños productores, pero que no alcanza y falta apoyo de la Cámara del Tabaco.

“Si no hubiera sido por el POA de asistencia de parte del Gobierno no hubiéramos podido hacer tabaco este año, porque subieron los costos. Así que ahora estamos preocupados, recién estamos empezando a cosechar, no sabemos qué va a pasar en la transición que lleva la apertura de acopio, en el precio, y si para el año hay trabas”, aseguró.

Por eso consideró que este año fue muy complejo, que sumó la falta de dinero, la incertidumbre por el precio, y porque no avanza la gestión de los POA. Expresó su preocupación porque si pasa el tiempo y no se hacen los pasos necesarios llegan a un grado de ineficiencia productiva.

“La situación es muy deplorable en el sentido de la falta de inyección de capital que necesitamos para invertir la producción, hay mucho atraso de los productores en las prácticas de producir, falta mucho capital para la mano de obra. Y eso está haciendo que todos estén estancados en la producción”, explicó.

Además, en las zonas de Las Pampitas, Pampa Vieja y la zona sur donde afectó el amarillamiento, recién llovió la semana pasada y no alcanzó, por lo que dijo que hubo déficit en el tabaco por la falta de agua de lluvia, más allá del riego. Ratificó que se postergó la entrega de créditos del Consejo de la Microempresa.

Asistencia técnica permanente

El ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud Robles detalló que establecieron un sistema que denominaron de “Cambio tabacalero”, y consiste en la asistencia técnica a grupos de 20 tabacaleros, pequeños y medianos productores de modo que sea permanente.

Con ello aseguró que cada grupo cuenta con un ingeniero agrónomo y asistente para hacer un seguimiento integral de todo el proceso de siembra, producción y cosecha, ante plagas, amarillamiento y otros inconvenientes que puedan tener los productores en esta campaña, de modo de apuntar también a la mejora en cuestión de calidad de los cultivos.

Además, aseguró que otro cambio estructural que se dio al sector tabacalero tuvo que ver con la obra social, ya que destacó que mientras antes se les daba una asistencia de salud hoy más de 100 familias cuentan con el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), que significaría entre 400 y 500 personas.

Sobre la diversificación recordó que están en el programa, se trabaja en vid en la que aseguró muchos tabacaleros están plantando y preparando para comenzar a producirla; y el de la alcaparra era la opción para los pequeños productores. También adelantó que el cannabis sería una alternativa, en la medida que sea autorizada por funcionarios nacionales.

“Nunca en la historia del Fondo Especial del Tabaco se recibieron los recursos en tiempo y forma sino que también en diciembre del año pasado anticipamos el FET, que tenían que cóbrarlo en enero, por la necesidad, por la demora en abrir el acopio”, destacó finalmente el ministro Abud Robles.