Preocupan discursos violentos y discriminatorios en redes sociales

El impacto que generan las redes sociales en la cotidianeidad de las personas cada vez se acrecienta más por la forma en la que se expresan los usuarios utilizando discursos que en muchos casos están cargados de violencia, discriminación y odio en relación a temas importantes de gran incidencia en el día a día de la sociedad.

Racismo, xenofobia, clasismo, poca tolerancia y falta de aceptación a las minorías, a lo distinto o a los más vulnerables, son algunas de las cuestiones que reflejan los comentarios que la gente hace en estas plataformas y eso "es un fenómeno preocupante, nosotros hicimos un análisis a partir de noticias que se publicaban en el Facebook de El Tribuno de Jujuy y dependiendo el tema se generan cadenas de conversaciones fuertes cargadas de odio", mencionó al respecto Carlos González Pérez, doctor en Comunicación y licenciado en Comunicación Social.

"Eso se llama apropiación y se da cuando un mensaje específico es interpretado por alguien que hace una devolución discursiva y se apropia de un comentario generado por una noticia. Comentario que no tiene que ver tanto con la noticia sino con su experiencia de vida, familia, aprendizaje, entorno, amigos o escuela, y lo que nos llama la atención es cómo hay una especie de habilitación a poder decir cualquier cosa a partir de eso", añadió.

En ese sentido comentó que "eso se origina como si no tuviera consecuencias, manifestar una expresión racista o discriminatoria con un chiste avala a que se instale una cierta aceptación de eso, de lo otro, de lo extraño como lo estereotipado, lo no validado, lo malo o lo criminal también. Eso es peligroso porque permite después justificar situaciones como lo que pasa en Chile o Bolivia, lo de la mano dura o la represión".

"Estas expresiones de racismo o xenofobia permiten que los sectores dominantes hagan que se justifiquen ciertas situaciones, se justificó la muerte de Santiago Maldonado, por ejemplo. Tenemos que empezar a replantear ciertas preguntas con mucha fuerza en relación a la responsabilidad que tenemos sobre lo que decimos, ya sea el presidente o cualquier otra persona", dijo.

Asimismo, indicó que "desde un chiste hasta una expresión muy explícita de odio o de racismo puesta en circulación genera discursos sociales que se replican e impactan en el otro".

Discursos de género

En relación a los discursos de género que se ven en redes sociales pone en evidencia "algo que no se tolera como la utilización de la x o del e, no se toleran y meten en medio a la RAE cuando la lengua no depende de ningún diccionario ni de ninguna institución que nos diga cómo hablar, sino que depende del uso", señaló González Pérez.

Por ejemplo la RAE "reconoció el "haiga" y otras palabras que no son correctamente escritas pero si se utilizan no queda otro remedio que ser reconocidas. Pero hay expresiones novedosas que no son criticadas que usan los jóvenes por ejemplo "flasheo" o "crack", que son aceptadas pero cuando tiene que ver con el lenguaje inclusivo no".

También se ve mucho la no tolerancia a ciertas situaciones que tienen que ver con aquello que corre por fuera de la heteronormatividad y para defender eso se aplican comentarios cargados de odio y discriminación.

El rol que juegan los memes

El año pasado, Carlos González Pérez, que también es docente responsable del Área Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju, junto a un equipo de profesionales, realizó una investigación sobre cómo se producen, cómo circulan y cómo se interpretan los memes en Jujuy.

Al respecto, González Pérez explicó que “nuestro trabajo inició con un meme del caso Santiago Maldonado, pero ese meme no era uno de los habituales para la gente, los que te hacen reír. Era un poco extraño y lo más interesante de eso fueron los comentarios que se generaron en las redes sociales”.

“Lo que ponían en evidencia con ese meme es que no estaban haciendo un chiste, sino que estaba denunciando la desaparición de una persona. No era una cargada, construía una crítica y una ironía”, aseguró.

Asimismo, afirmó que “desde ese meme, y con el análisis del mismo, empezaron a crear el proyecto, con la idea de ver cómo el discurso de los memes se manifiesta como un discurso de resistencia en algunos casos, de poner a circular sentidos que no son los hegemónicos”. A partir de este proyecto “fuimos identificando líneas de lo que dicen los memes. Por ejemplo, los memes y la política, y el periodismo. Se suelen ver en los medios los memes de algún acontecimiento. Son casi como una cobertura periodística o ‘memetística’ cuando se van desarrollando esos hechos”, dijo.

También, manifestó que “la pata más fuerte de lo que estamos analizando tiene que ver con lo político. Ver cómo los memes se relacionan a un discurso social, cómo la sociedad piensa sobre algo y lo refleja. Lo que nos damos cuenta es que hay memes que trabajan desde un lugar de resistencia o crítica, pero hay otros que fortalecen un discurso racista, discriminatorio o xenófobo”. “Cuando hay gobiernos de características de derecha, es como que se habilita el resurgimiento de todo eso. Se habilita poder hablar de ‘negros’ o de ‘bolivianos’ con términos despectivos. El meme es una excusa para ver eso”, finalizó.