Volar a Jujuy es mucho más caro que a Salta

DIFERENCIA / CAPTURA DE PANTALLA DE LOS PRECIOS QUE OFRECE AEROLÍNEAS ARGENTINAS PARA LOS VUELOS DESDE BUENOS AIRES A JUJUY Y SALTA.

Viajar en avión es una de las facilidades que eligen hoy miles de argentinos, no sólo para ahorrar tiempo, sino también, en muchas ocasiones dinero. Resulta que hoy, quienes deseen llegar a Jujuy desde la provincia de Buenos Aires, pagarán el doble de tarifa que si llegan a la ciudad de Salta. Si bien el Gobierno de la Provincia hace una fuerte apuesta al turismo provincial, las empresas parecen no acompañarlo.

La diferencia de precios entre los destinos se mantiene a lo largo de los meses, siempre como lugar de partida Buenos Aires.

Un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy alertó que adquirir un pasaje desde Buenos Aires hasta la provincia, sale más del doble que un pasaje con destino a la ciudad de Salta en la aerolínea de bandera, para una sola persona, con impuestos incluidos y para clase económica.

Así por ejemplo, viajar mañana (viernes 29 de noviembre) en Aerolíneas Argentina desde Buenos Aires hasta Jujuy tiene un precio de $ 12.631, mientras que desde ese mismo lugar de partida hasta la ciudad de Salta, un pasaje cuesta $ 5.230, una diferencia de $ 7.401, que representa un 58% de diferencia.

Jujuy es una de las ciudades más elegidas por los argentinos para su descanso, ya sea un fin de semana largo o en temporadas altas, y se espera que para este verano la provincia reciba miles de visitantes, teniendo en cuenta las celebraciones del Enero Tilcareño y carnaval.

Aunque esta diferencia de precios podría afectar el arribo de visitantes por aire, seguramente muchos preferirán trasladarse por tierra desde la provincia vecina.

Llegar a Jujuy el 5 de diciembre cuesta $ 8.473 pesos, mientras que para ese mismo día, llegar a Salta, el pasaje tiene un valor de $ 4.725, es decir una diferencia de $ 3.748, un 44% más barato.

Pensando en las fiestas de fin de año, quienes deseen visitar a sus familiares en la provincia, por ejemplo, el 22 de diciembre, en la aerolínea de bandera podrán adquirir un pasaje a $ 9.735, aunque a la ciudad de Salta cuesta $ 8.051. Si bien la diferencia es menor, el pasaje a Jujuy continúa siendo más caro.

Para el 27 de diciembre el costo del pasaje a la provincia cuesta $ 9.735, mientras que para la vecina provincia tiene un costo de $ 6.299.

Pensando en las vacaciones, adquirir un pasaje para el 5 de enero cuesta $ 9.480 y en esa misma fecha, a la provincia de Salta se puede adquirir por $ 4.871.

Cabe mencionar que en la provincia funcionan otras líneas aéreas, conocidas como "low cost" (de bajo costo) y que también resultan más baratas en comparación con la aerolínea de bandera.

Los pasajes desde Buenos Aires a la provincia en una low cost se puede conseguir desde $ 5.498, para fechas inmediatas, mientras que si se adquiere un pasaje con bastante anticipación, el costo puede bajar hasta los $ 3.100, entre fines de enero y principio de febrero.

Esa misma low cost, ofrece desde Buenos Aires a la ciudad de Salta pasajes que van desde los $ 3.400, lo que representa una diferencia de casi dos mil pesos con las tarifas para arribar a la provincia.

“La diferencia de precios es por la oferta y demanda”

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Diego Valdecantos, secretario de Turismo de la Provincia, dijo: “Básicamente, la diferencia de los precios está dada en la oferta y demanda” y explicó que “Aerolíneas Argentinas tiene tres vuelos diarios a la provincia, mientras que Salta tiene seis vuelos diarios, o sea el doble, esto quiere decir, que en Salta, la empresa tiene que vender el doble de pasajes de lo que tiene que vender en Jujuy”.

El funcionario, además, resaltó que “en Salta, Aerolíneas no sólo tiene la competencia de sus mismos vuelos, sino los de las demás aerolíneas” y agregó que “son aproximadamente otros seis vuelos diarios, lo que indica que hay 12 en total”.

En este sentido, Valdecantos afirmó que “al ser tan poca la oferta que tiene nuestra provincia y tan alta la demanda, hace que Aerolíneas cobre muy caro el pasaje, lo contrario que ocurre en Salta, donde hay demasiada oferta y no alcanza la demanda para esa oferta entonces bajan los precios para pelear el valor con las otras compañías aéreas”.

Consultado sobre cómo trabaja el Gobierno respecto a esta situación, el secretario dijo que “lo venimos tratando y pidiendo a Aerolíneas que sea más justo” y agregó que “creemos que para ser más justos no hay que bajar las tarifas, sino que tiene que ver con ampliar la cantidad de oferta, porque el ampliar la oferta automáticamente te baja las tarifas”.

Respecto a la diferencia de precios que existen con las low cost, Valdecantos afirmó que “es mucha, sale casi a la mitad de precio, pero si hacés una comparación con las empresas de Salta son muy similares los precios”.

Por otra parte, en referencia al impacto que podría tener en el turismo de la provincia, Valdecantos resaltó que “directamente no, porque los turistas llegan a Jujuy un 65% por vía terrestre, mientras que por vía aérea sólo un 22%”.

En este sentido resaltó que “de todas maneras, nuestros vuelos anualmente tienen una ocupación promedio del 90%” y lamentó que “mientras las líneas aéreas no nos aumenten la cantidad de frecuencia no vamos a tener más turistas por vía aérea que estos”, por eso resaltó la importancia de trabajar “fuertemente desde el Gobierno planteándoles a las empresas ampliar la cantidad de vuelos diarios a la provincia, entendiendo que tenemos un mercado para ello”.

Finalmente, explicó que “hay otra cuestión, que es el marco político que atraviesa hoy el país, Aerolíneas Argentinas no sabe quién va a ser la persona que va a manejar la empresa y las low cost no saben si el nuevo Gobierno va a seguir apoyando esta política de vuelos baratos, por eso estamos en una situación de stand by”.